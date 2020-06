VAUNET - Verband Privater Medien

Positive Entwicklung der audiovisuellen Werbung in 2019, schwerwiegende Auswirkungen auf den Werbemarkt durch Corona in 2020

- Die Netto-Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien erreichten 2019 ein Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro - Verband veröffentlicht Publikation zur Entwicklung der einzelnen Segmente, verzichtet aber wegen Unsicherheiten in der Corona-Krise auf eine Prognose 2020 und fordert Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der privaten Medien

Die Relevanz von Audio- und audiovisuellen Medien als Werbeträger ist im zurückliegenden Jahr weiter angestiegen. Das geht aus der Werbestatistik des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) hervor, die unter anderem auf Erhebungen des Branchenverbandes VAUNET - Verband Privater Medien e.V. basiert und heute in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach wurden 2019 insgesamt 6,02 Milliarden Euro in Audio- und audiovisuelle Werbung investiert. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 0,9 Prozent. Damit stieg der Werbemarktanteil der Audio- und audiovisuelle Medien auf 24,1 Prozent (2018: 23,9 Prozent). Zur Entwicklung der einzelnen Segmente hat der Verband die Publikation "Audiovisuelle Werbung in Deutschland 2019" veröffentlicht. Die Entwicklung im aktuellen Jahr ist durch die Corona-Krise allerdings von so großer Unsicherheit geprägt, dass VAUNET darin noch keine Prognose zum laufenden Jahr abgibt.

Hans Demmel, Vorsitzender des VAUNET: "Die Corona-Krise hat schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen auf die audiovisuelle Medienbranche. Während die Relevanz der privaten Radio- und TV-Programme in der Krise eindrucksvoll sichtbar geworden ist und die Nutzung weiter steigt, stehen die Unternehmen in ihrer Werberefinanzierung gewaltig unter Druck. Wenn wir diese Krise ohne Vielfaltsverlust überwinden wollen, braucht es ein wirksames Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der privaten Medien in der Corona-Krise."

Frank Giersberg, Geschäftsführer VAUNET: "Die Leistungswerte von Audio- und audiovisueller Werbung sind nach wie vor beeindruckend und in der Krise sogar noch gestiegen. Wir sind daher davon überzeugt, dass gerade Investitionen in Radio- und TV- Werbung einen entscheidenden Beitrag zum Wiederaufleben der deutschen Wirtschaft leisten können und empfehlen dies nach dem Vorbild anderer europäischer Länder auch in Deutschland mit steuerlichen Anreizen für Werbeinvestitionen zu befördern."

In 2019 sind die Netto-Bewegtbildumsätze um 0,8 Prozent auf insgesamt 5,18 Milliarden Euro angestiegen (2018: 5,14 Mrd. Euro). Die Netto-Werbeumsätze des Fernsehens entwickelten sich mit -3,0 Prozent allerdings leicht rückläufig auf 4,40 Milliarden Euro (2018: 4,54 Mrd. Euro), waren im crossmedialen Vergleich aber immer noch das größte Einzelsegment der vom ZAW erfassten Werbeträger. Die aus Instream-Videowerbung erwirtschafteten Netto-Werbeumsätze stiegen um 30,0 Prozent auf 780 Millionen Euro (2018: 600 Mio. Euro). Damit erreichte die Bewegtbildwerbung insgesamt einen Anteil von 20,7 Prozent am Werbemarkt 2019 (2018: 20,6 Prozent).

Die Netto-Werbeumsätze von Audio sind 2019 um 1,2 Prozent auf 844 Millionen Euro gewachsen (2018: 834 Mio. Euro). Die Netto-Werbeumsätze des Radios gingen um -0,7 Prozent leicht zurück auf 784 Millionen Euro (2018: 789 Mio. Euro). Die Netto-Werbeumsätze aus Instream-Audiowerbung sind um 33,3 Prozent auf mittlerweile 60 Millionen Euro angestiegen (2018: 45 Mio. Euro), damit war Instream-Audiowerbung das Segment mit der höchsten prozentualen Wachstumsrate aller vom ZAW erfassten Werbeträger. Insgesamt erreichte Audiowerbung im zurückliegenden Jahr einen Werbemarktanteil von 3,4 Prozent (2018: 3,3 Prozent).

Audiovisuelle Werbung in Deutschland 2019

Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der privaten Medien in der Corona-Krise

Der VAUNET begleitet die Marktentwicklung der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland mit regelmäßigen Veröffentlichungen. In diesem Jahr hat der Verband bereits die VAUNET-Mediennutzungsanalyse 2019 veröffentlicht und wird nach der vorliegenden Werbemarktanalyse 2019 im Sommer die Entwicklung des Pay-TV-Marktes mit der Pay-TV-Statistik aufzeigen sowie im Herbst die Umsatzprognose für alle Umsatzsegmente der audiovisuellen Medien 2020 veröffentlichen

VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiert seit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowie die große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.

