SUPER RTL

Benjamin Blümchen ist zurück

TOGGO zeigt Neuauflage der Kultserie als Deutschlandpremiere

Köln (ots)

Er ist einer der bekanntesten Kinderhelden Deutschlands - und nun ist er zurück: Benjamin Blümchen, der sprechende Elefant mit dem großen Herzen, erlebt in einer modernen CGI-Neuauflage neue Abenteuer. TOGGO zeigt die von KIDDINX produzierte Animationsserie ab 2. Juni, immer montags bis freitags ab 10:10 Uhr in Doppelfolgen. Alle 26 Episoden stehen zudem auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ zum Streamen bereit.

Die neuen Folgen bringen den Charme des Originals ins Heute - mit liebevollen Geschichten, die auf Werte wie Freundschaft, Fantasie und Hilfsbereitschaft setzen. Ob beim Spielen im Zoo, beim Helfen in der Nachbarschaft oder beim Lösen kleiner Rätsel: Benjamin und sein bester Freund Otto zeigen, wie man gemeinsam viel erreichen kann - kindgerecht, unterhaltsam und voller Herz.

"Benjamin Blümchen" (Deutschland 2024) richtet sich an Kinder im Vorschulalter und überzeugt mit hochwertiger CGI-Animation, klarer Bildsprache und altersgerechtem Storytelling. Neben Benjamin und Otto sind auch beliebte Charaktere wie Reporterin Karla Kolumna, Zoodirektor Tierlieb und Tierpfleger Karl wieder mit von der Partie.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell