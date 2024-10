SUPER RTL

Die guten und wilden Zeiten beginnen

"Uferpark" startet am 8. November auf RTL+ und 18. November bei TOGGO

Köln (ots)

Im Mai fiel der Startschuss für die Dreharbeiten zur 26-teiligen Live-Action-Serie "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten". Die Produktion der UFA Serial Drama für SUPER RTL und RTL+ erzählt die Geschichte einer Freundesclique und den Kampf um ihren ganz eigenen "Safe Space": einen verlassenen Skatepark unweit des aus Deutschlands erfolgreichster RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannten Kolle-Kiezes. Die ersten 13 Episoden stehen nun ab Freitag, 8. November auf RTL+ zum Streamen bereit. TOGGO zeigt die Serie ab Montag, 18. November, immer werktags um 19:05 Uhr.

Dem Cast aus jungen Nachwuchstalenten wie Tanaz Molaei, Victor Bass, Maja Merkord, Konrad Neidhardt, Jesse Beyerling und Salimou Thiam stehen erfahrene Schauspieler:innen wie Wolfgang Bahro, Martin Bretschneider, Ilona Schulz und Andrea Cleven zur Seite.

Mitten in Berlin erobern die Teenager:innen Amina, Yunis, Lea, Pepe und Milo einen alten Skatepark für sich. Die Freund:innen sind eine eingeschworene Clique, die gemeinsam durch dick und dünn geht und mit den Problemen des Erwachsenwerdens zu kämpfen hat: Amina steht zwischen ihrem besten Freund Yunis und dem undurchsichtigen Ben, dessen Crew ständig Stress auf dem Kiez macht. Lea stellt ihre Profikarriere als Skaterin in Frage, Milo will seinen ganz eigenen Weg in der Musik finden, und Pepe stellt ungeahnte Managerqualitäten unter Beweis.

Die ersten Folgen der Serie werden heute Abend im Rahmen des "Film Festival Cologne" präsentiert. Die offizielle Premiere feiert das neue Format am 2. November um 19 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) in der Kulturbrauerei in Berlin. Für Presse-Akkreditierungen wenden Sie sich unter Angabe von Name, Funktion und Medium an matthias.bruecher@rtl.de und victoria.koerner@rtl.de.

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell