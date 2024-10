SUPER RTL

Mehr Weihnachten bekommt niemand gebacken!

RTL Super stimmt mit über 80 Spielfilmen auf Weihnachten ein

Köln (ots)

In den Wochen vor Weihnachten liegt eine ganz besondere Stimmung in der Luft. Die Straßen erstrahlen in einem funkelnden Lichtermeer, auf den Weihnachtsmärkten duftet es nach Lebkuchen und Glühwein - und dank des umfangreichen Film-Pakets von RTL Super wird es ab Freitag, 8. November auch in den eigenen vier Wänden so richtig gemütlich. Täglich ab 20:15 Uhr gibt es gleich drei weihnachtliche Spielfilme, darunter zahlreiche deutsche Erstausstrahlungen. Bis zum 26. Dezember warten dabei über 80 Filme auf 144 Sendeplätzen auf die Zuschauer:innen - darunter auch Evergreens wie "Paddington", "Der Grinch" oder "Versprochen ist versprochen".

Mit Max Giesinger konnte zudem ein prominentes Gesicht für die RTL Super Weihnachtskampagne gewonnen werden. Der Sänger und Songwriter sorgt mit seinem neuen Hit "Menschen" für die passende musikalische Untermalung. Dabei passt der Song über Offenheit, Toleranz und Respekt perfekt in die Vorweihnachtszeit. Ebenfalls mit von der Partie: Sally Özcan, erfolgreiche Webvideoproduzentin, die in Einspielern ihre Backkunst unter Beweis stellt.

Die Highlight-Filme bei RTL Super in deutscher Erstausstrahlung:

Die Weihnachtsliste - Gute Vorsätze zum Fest (Mo., 11.11. um 20:15 Uhr)

Carley ist in der Weihnachtszeit festlich gestimmt, als ihr die Liste ihrer guten Vorsätze vom letzten Jahr in die Hände fällt. Sie hat bisher nichts davon umgesetzt, aber noch ein paar Tage Zeit, um das mit großer Entschlossenheit nachzuholen. Unerwartet hilfreich erweist sich dabei ihr Kollege Wyatt. Mit seiner Unterstützung gewinnt Carley an Selbstvertrauen, was ihr die Möglichkeit eröffnet, endlich lang gehegte Träume zu verwirklichen.

Weihnachten auf der Alpakafarm (Do., 14.11. um 20:15 Uhr)

Die junge Modeschöpferin Jess will mit ihrer selbst entwickelten Kollektion nachhaltiger Luxusstrickwaren einen prestigeträchtigen Wettbewerb gewinnen. Das ist ihre Chance, in der Branche groß rauszukommen. Sie kündigt ihren Job bei einem New Yorker Modelabel und tut sich kurz vor Weihnachten mit Andrew zusammen, einem alleinerziehenden Vater und Alpakabauern, der privat und beruflich schwer gefordert ist. Es wird ein besonderes Fest.

Mistletoe Kisses - Weihnachten wird bunt (Mi., 20.11. um 20:15 Uhr)

Überfordert von den Weihnachtsveranstaltungen und einem überraschenden Besuch ihrer Eltern bittet die Fotografin Dani die Anwältin Amelia um Hilfe. Eine vorgetäuschte Beziehung scheint die perfekte Lösung zu sein - bis echte Gefühle entstehen.

Drei Wünsche zum Fest - Zurück ins Weihnachtsglück (Di., 26.11. um 20:15 Uhr)

Erin hat jede Lust auf Weihnachten verloren. Selbst ein Blind Date mit dem charmanten Sam versetzt sie nicht in Festtagsstimmung. Als sie sich wünscht, dass Weihnachten einfach verschwinden soll, erwacht sie in einer Welt ohne diesen Feiertag. Sie erkennt, dass sie allen Menschen die Freude genommen hat und beschließt, gemeinsam mit Sam das Weihnachtsfest neu zu erfinden. Dabei kommen sich die beiden immer näher.

Das Weihnachtswunder von Biltmore (Mo., 02.12. um 20:15 Uhr)

Die junge Autorin Lucy Hardgrove bekommt den Auftrag, das Drehbuch für das Remake eines klassischen Weihnachtsfilms zu schreiben. Als der Produzent mit ihrem Skript nicht zufrieden ist, fährt sie nach Biltmore Estate, wo das Original gedreht wurde, um sich Inspirationen zu holen. Als sie versehentlich eine Sanduhr umstößt, findet sie sich plötzlich im Jahr 1947 wieder. Dort kommt sie dem Hauptdarsteller des ursprünglichen Films näher.

Ein fast royales Weihnachtsfest (Di., 03.12. um 20:15 Uhr)

Die Boulevardjournalistin Charlotte will ein Interview mit einem sehr zurückgezogen lebenden Grafen im Land Nordin führen. Bei ihrem ersten Besuch auf dem Schloss lernt sie den Gärtner Adam kennen und glaubt, dass er der geheimnisvolle Graf ist. Der ist jedoch vor Jahren verschwunden, was der Herrscher von Nordin geheim halten will. Adam wird überredet, die Rolle des Grafen zu spielen. Bald darauf gerät die Situation außer Kontrolle.

Der Weihnachtsgipfel (Do., 05.12. um 20:15 Uhr)

Die drei ungleichen Freundinnen Jordin, eine gerade entlassene Kunstlehrerin, die schüchterne Ava, die nach der großen Liebe sucht, und die Weihnachtszynikerin Stella nehmen an einem großen Weihnachtsevent teil und stürzen sich in Santa-Claus-Kostümen ins ausgelassene Partytreiben. Im festlichen Chaos finden sie nicht nur Weihnachtsstimmung und Romantik, sondern stärken auch ihre Freundschaft von Neuem.

Round and Round - Immer wieder Lichterfest (Mi., 11.12. um 20:15 Uhr)

Rachel steckt in einer Zeitschleife fest und erlebt immer wieder die Nacht der Hanukkah-Party ihrer Eltern. Kann Zach ihr helfen, der Schleife zu entfliehen?

