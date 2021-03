APOTHEKE ADHOC

APOTHEKE ADHOC startet E-Rezept Ressort: NOVENTI wird exklusiver Partner

Berlin (ots)

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens schreitet mit großen Schritten voran. Zusätzlich befeuert die Corona-Pandemie und deren vielfältige Auswirkungen diese Entwicklung. Massive Veränderungen für Apotheken, Arztpraxen, Patient:innen und viele weitere Player wird die bevorstehende Einführung des E-Rezepts bringen. APOTHEKE ADHOC als einer der führenden Informationsanbieter im deutschsprachigen Pharma- und Apothekenmarkt wird das Thema auch redaktionell verstärkt vorantreiben und ein eigenes Ressort gründen.

Seit Jahren widmet sich die Redaktion von APOTHEKE ADHOC verstärkt der Digitalisierung in der Apotheke. Als Initiatorin der Digitalkonferenz VISION.A oder als Lieferantin exklusiver News von der elektronischen Gesundheitskarte über die Gematik, von Konnektoren über elektronischem Heilsberufsausweis bis hin zu den politischen Entscheidungsprozessen: Mit dem Ressort E-Rezept unterstreicht APOTHEKE ADHOC, welche Rolle heute und in den kommenden Jahren dieses Thema in der Apotheke einnehmen wird.

"APOTHEKE ADHOC wird dem E-Rezept, aber auch der damit verbundenen Digitalisierung der Prozesse ein eigenes Ressort widmen. Nach der frühzeitigen Einführung des Coronavirus-Ressorts im Februar 2020 wird dieses Ressort alle relevanten Aspekte und Serviceinformationen bündeln. Denn uns liegt viel daran, unsere Leser:innen auch in Sachen E-Rezept frühzeitig und exklusiv zu informieren", sagt Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und Geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH. "Wir freuen uns, dass wir mit NOVENTI den Marktführer im Gesundheitsmarkt als exklusiven Presenter des Ressorts gewinnen konnten."

Dr. Hermann Sommer, Vorsitzender des Vorstands der NOVENTI Health SE: "Als apothekereigene Unternehmensgruppe sind NOVENTIs Wurzeln seit 120 Jahren fest im Apothekenmarkt verankert. Die Digitalisierung beeinflusst unser aller Geschäft und das der Apothekerinnen und Apotheker maßgeblich. Tagtäglich arbeiten wir bei NOVENTI daran, den VorOrt-Apotheken auf dem erfolgreichen Weg in die Zukunft starker und verlässlicher Partner zu sein, der Veränderungen proaktiv begegnet. NOVENTI ist in jedem bedeutsamen eRezept-Projekt eingebunden und ist Mitinitiator von der zentralen Gesundheitsplattform Deutschlands gesund.de. Auch APOTHEKE ADHOC gestaltet den Wandel proaktiv und kreativ - wir freuen uns daher sehr, den Apothekerinnen und Apothekern mit dieser Partnerschaft eine Plattform für kondensierte Informationen rund um das eRezept und weitere Prozesse der Digitalisierung zu bieten."

Jenseits der aktuellen Berichterstattung unter apotheke-adhoc.de werden die wichtigsten Nachrichten zum E-Rezept zukünftig auch in den täglichen Newslettern sowie in den Social-Media-Kanälen von APOTHEKE ADHOC bei Twitter, Facebook, Instagram und Youtube zu finden sein.

Über APOTHEKE ADHOC

APOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt und erreicht tägliche zehntausende Nutzer:innen. 2020 war das bislang wachstumsstärkste Jahr seit der Gründung: Um mehr als 8,8 Millionen Visits legte das Portal zu und erzielte insgesamt mehr als 24,5 Millionen Visits (2019: 15,7 Mio.). Das entspricht einer Steigerung von mehr als 56 Prozent zum Jahr 2019. Der kostenlose Newsletter kann unter apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden. APOTHEKE ADHOC ist ein Angebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit rund 60 Mitarbeiter:innen Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma produziert. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.

Über NOVENTI

Die NOVENTI Group ist Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt, Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mit über 25 Milliarden Euro Rezept-Abrechnungsvolumen Europas größtes Abrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die apothekereigene NOVENTI Group vereint mit ihren über 2.200 Mitarbeitern eine Gemeinsamkeit: Sie agieren alle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen

Apotheken, Sonstige Leistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien der Unternehmensstrategie, NOVENTI wurde als klimaneutrales Unternehmen und als "Great Place to Work" ausgezeichnet.

Aktuell kooperiert NOVENTI mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Initiative "ZEICHEN SETZEN! - Initiative klimaneutrale Apotheken Deutschlands" unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Dr. Gerd Müller. Weitere Informationen unter noventi.de/klimaneutrale-apotheken.

Die von NOVENTI ins Leben gerufene "Initiative gegen Corona" verfolgt das Ziel, zur Aufklärung der Bevölkerung mit aufmerksamkeitsstarken Kampagnen beizutragen. Damit möchte NOVENTI mit seinen Partnern BILD, Wall und Facebook dabei unterstützen, die Gesundheitsversorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten. Mit der aktuellen Kampagne "Lasst uns impfen gehen" möchte NOVENTI mit gezielter Aufklärung zu COVID-19 die Impfbereitschaft in Deutschland erhöhen und damit einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten. Unterstützt wird die Initiative von den führenden Impfstoffherstellern BioNTech, CureVac, Artes Biotechnology und IDT Biologika.

Weitere Informationen unter initiative-gegen-corona.de.

Vorstand NOVENTI Health SE: Dr. Hermann Sommer, Victor J. Castro, Dr. Sven Jansen

Weitere Informationen: www.noventi.de

