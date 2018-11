VISION.A 2019: Noch bis zum 05.12. SuperEarlyBird-Tickets sichern

Berlin (ots) - Das Programm von VISION.A, der Digitalkonferenz von APOTHEKE ADHOC, richtet auch in 2019 den Blick nach vorn. Doch dieses Mal geht VISION.A noch einen Schritt weiter und setzt den Fokus auf die nächste digitale Generation im Apotheken- und Pharmamarkt. Bis zum 5. Dezember 2018 sind die limitierten Tickets noch zum Super Early Bird-Tarif erhältlich: https://vision.apotheke-adhoc.de/digitalkonferenz/tickets

Am 20. und 21. März 2019 treffen sich in der Hauptstadt auf Einladung von APOTHEKE ADHOC wieder führende Ideengeber und Köpfe, um den Blick in die digitale Zukunft des Apotheken- und Pharmamarktes zu richten. The Place to be: Eine neue, außergewöhnliche Location, das Kühlhaus Berlin - einer der wohl disruptivsten Orte der Stadt.

Es werden greifbare Innovationen nicht nur in Vorträgen, sondern auch vor Ort live erlebbar eine besondere Rolle spielen. VISION.A schafft Raum zum Ausprobieren. Die Teilnehmer sollen in der GALLERY OF INSPIRATION testen und spielen, Erfahrungen sammeln und diskutieren. VISION.A bietet die Kulisse für Aussteller, die Innovationen aus der digitalen Welt erlebbar machen.

Auch Top-Keynotes werden das Publikum wieder begeistern. In den neuen Silent Labs können die Gäste nun genau den Vortrag besuchen, der sie interessiert. Alles wird durchmischt, wird fließend ineinander übergehen.

Die Verleihung der VISION.A Awards für die beeindruckendsten Digital-Kampagnen und -Ideen ist ebenso fester Bestandteil von VISION.A, wie der Moderator. Dr. Hajo Schumacher, einer der populärsten Journalisten der Hauptstadt. Nicht zu vergessen: Die Party der Visionäre.

Jetzt 450 Euro sparen und noch bis 05.12.2018 eines der limitierten, heiß begehrten Super Early Bird-Tickets sichern!

