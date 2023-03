Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V.

Frau und Karriere - im Direktvertrieb eine gelebte Realität

Berlin (ots)

Anlässlich des Weltfrauentages am 08. März erinnert der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) an die seit jeher gelebte Chancengleichheit von Frauen in der Direktvertriebsbranche und an ihre Karrieremöglichkeiten innerhalb dieser.

Die Zahlen einer internen Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen des Verbandes bestätigen, dass vor allem Frauen gute Chancen haben, als sogenannte selbständige Vertriebspartnerinnen in der Branche Karriere zu machen. So wurden laut den Aussagen der BDD-Mitgliedsunternehmen im Direktvertrieb im Jahr 2022 von 8.565 Führungspositionen* 6.402 von Frauen besetzt. Das stellt eine Quote von beeindruckenden 75 Prozent dar.

Auch innerhalb des Verbandes selbst ist die Position des Vorstandsvorsitzes seit 2022 von einer Frau besetzt. Für Elke Kopp, langjährige Geschäftsführerin eines Direktvertriebsunternehmens, ist die Karrieremöglichkeit von Frauen in der Branche eine wahre Herzensangelegenheit: "Der Direktvertrieb ist ideal, um als Frau selbständig und flexibel durchzustarten. Laut dem DIHK-Report "Unternehmensgründung" ist die Zahl der Frauen, die eine Einstiegsberatung in Anspruch nehmen, in den letzten zwei Jahrzehnten um über ein Drittel auf 43 Prozent angestiegen. In unserer Branche liegen wir sogar noch deutlich über diesen Durchschnittswerten, was mich persönlich sehr freut. Denn aus über 20 Jahren Erfahrung bei der Begleitung und dem Aufbau von Karrieren des weiblichen Geschlechts kann ich sagen: Frauen haben im Direktvertrieb die allerbesten beruflichen Chancen!"

Der BDD sieht die Förderung und den Ausbau von weiblichen Führungskräften als eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe an. Seit vielen Jahren schon haben Frauen die Möglichkeit, im Direktvertrieb Spitzenpositionen zu bekleiden, egal ob als Mutter, Angestellte oder Studentin.

*Führungskräfte im Außendienst (Führungsverantwortung für mindestens 10 Berater und Beraterinnen).

