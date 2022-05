3sat

In 3sat: "Pop around the Clock – Summer Edition"

Mit den Black Eyed Peas, Casper, Birdy und anderen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am Samstag, 4. Juni 2022, ab 19.00 Uhr, feiert 3sat einen Abend lang Pop- und Rockmusik. Am 3sat-Themenabend "Pop around the Clock – Summer Edition" stehen bis in die frühen Morgenstunden hochkarätige Konzert-Lizenzankäufe und das Beste aus der 3sat-Musikreihe "zdf@bauhaus" auf dem Programm. Mit Erstausstrahlungen. Der Abend startet um 19.00 Uhr mit Sarah Connor. In ihrem Konzert "Herz Kraft Werke", aufgezeichnet 2019 in Hamburg, sorgt sie gemeinsam mit ihrer Band, einem Gospelchor und einem Streicherensemble für mitreißende musikalische Momente – mal mit Soul und Jazzanklängen, mal mit Pop. Um 20 Uhr zeigt 3sat Rita Ora bei ihrem Auftritt "At the Eiffel Tower" vor der spektakulären Kulisse des Eiffelturms 2021, unter anderem mit ihren Hits "Anywhere", "Lonely Together" und "Let You Love Me". Am 3. Oktober 2005 brachten die Black Eyed Peas auf ihrer "Monkey Business Tour" den Sydney Super Dome zum Beben. Das legendäre Konzert, das Peas-typisch Hip-Hop mit Latin, Funk, Pop und Rock verbindet, ist ab 20.45 Uhr noch einmal zu erleben. Eine Stunde später strahlt 3sat ein Konzert aus, das 2019 zum Gedenken an den im April 2018 verstorbenen Musiker Avicii alias Tim Bergling in Stockholm veranstaltet wurde. Aloe Blacc, Zak Abel, Johanna Söderberg, Audra Mae, Vargas & Lagola und MishCatt sind nur einige der Mitwirkenden des "Avicii: Tribute Concert – In Loving Memory of Tim Bergling". Um 23.15 Uhr steht ein Konzert der Kings of Leon in der O2 Arena in London auf dem Programm: Hier begeisterten die Brüder Caleb, Jared und Nathan Followill sowie ihr Cousin Matthew die Fans mit einigen ihrer ganz großen Hits. Rapper Casper sorgt mit seiner unverwechselbar rauen Stimme und nachdenklichen Texten zuverlässig für begeisterte Kritiken. 3sat zeigt um 0.15 Uhr die TV-Premiere von Caspers neuem Album "Alles war schön und nichts tat weh". Anschließend, um 1.00 Uhr, können sich Freunde der guten Musik erneut freuen: auf "Hits of Bauhaus", einen Zusammenschnitt der Höhepunkte aus fast 120 Folgen "zdf@bauhaus", unter anderem mit Amy Macdonald, Rea Garvey, Alvaro Soler, Milow, Adel Tawil, Mighty Oaks, Alice Merton, Glasperlenspiel und Lena. Ab 2.00 Uhr zeigt 3sat ein Konzert, das die georgisch-britische Sängerin Katie Melua 2020 im Rivoli Ballroom, einem legendären Londoner Nachtclub, gegeben hat. Hier präsentierte sie ihr "Album No. 8". Zum Abschluss um 2.45 Uhr hat Birdy ihren großen Auftritt: Im April 2021 bot sie die Songs ihres Albums "Young Heart" in der historischen Wiltonʹs Music Hall in London dar. Es ist der erste von zwei Themenabenden "Pop around the Clock – Summer Edition" in diesem Sommer in 3sat. Die nächste Ausgabe folgt am Samstag, 30. Juli 2022. Moderiert werden die Themenabende von Vivian Perkovic, die mit spannenden Hintergrundinformationen durch das Programm führt. Alle Lizenz-Konzerte sind am Tag der Ausstrahlung bereits ab 6.00 Uhr morgens und für 45 Tage in der 3sat-Mediathek abrufbar. Ansprechpartnerin: Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/poparoundtheclock 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell