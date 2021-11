BearingPoint GmbH

BearingPoint und Vodafone gewinnen erneut bei den "Best of Consulting"-Awards

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint wird bereits zum sechsten Mal in Folge ausgezeichnet

Nachdem Vodafone und BearingPoint bereits 2019 und 2020 jeweils mit einem herausragenden Projekt bei den "Best of Consulting"-Awards prämiert wurden, erhielten sie nun gemeinsam die dritte Auszeichnung in Folge - dieses Jahr in der "Sonderkategorie Digitalisierung". BearingPoint selbst wurde bei den "Best of Consulting"-Awards der WirtschaftsWoche und des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) insgesamt bereits zum sechsten Mal in Folge ausgezeichnet. Damit bestätigte die Jury abermals die Expertise der Management- und Technologieberatung in den für die Beratungskunden wichtigen Zukunftsthemen.

Über das Projekt: Auszeichnung für digitale Kommunikationsplattform für Partnerkooperation in Echtzeit

Die Qualität des Mobilfunknetzes ist für Vodafone essenziell wichtig, um eine hohe Kundenzufriedenheit bei über 31 Millionen Mobilfunkkunden zu sichern. Daher kommt der Netzoptimierung eine besondere Bedeutung bei. Mithilfe einer neuen digitalen Kollaborationsplattform arbeitet Vodafone mit einer Vielzahl an Partnern und Vendoren in Echtzeit zusammen, um aus Messdaten Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Durch die Implementierung dieser Plattform, konnte Vodafone in sehr kurzer Zeit die kundenzentrierte Netzoptimierung weiter ausbauen und eine erhebliche Steigerung der Prozesseffizienz sowie eine signifikante Reduzierung der Prozesszeiten erzielen. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint entwickelte im Projekt u.a. die dafür notwendigen Innovationslösungen und hat mit ihrer Expertise dafür gesorgt, dass Vodafone sehr eng, agil und erfolgreich in multifunktionalen Teams mit den Partnern zusammenarbeiten konnte und so die Optimierung des gesamten Workflows möglich wurde.

Klaudius Koschella, Abteilungsleiter Network Optimisation bei Vodafone: "Die Netzoptimierung ist der Feinschliff und zielt auf die kontinuierliche Performance-Verbesserung unserer Telekommunikationsnetze. Um also das Netz bestmöglich für unsere Kunden zu optimieren, müssen wir in der Lage sein, Tausende von Netzmessungen aus unterschiedlichsten Quellen effizient in umsetzbare Optimierungsmaßnahmen zu übersetzen. In anderen Worten: Wir müssen besonders gut und innovativ beim Finden der Nadeln im Heuhaufen sein. Gemeinsam mit BearingPoint haben wir eine Echtzeit-Kommunikationsplattform eingeführt, die genau diesen Prozess erleichtert und insbesondere auch digitalisiert."

Marcel Tietjen, Partner bei BearingPoint: "Der Best Of-Consulting-Award der WirtschaftsWoche ist eine Bestätigung für den tollen Erfolg, den wir zusammen mit Vodafone erreicht haben. Mit dem Projekt sind wir nicht nur einen neuen innovativen Weg gemeinsam gegangen und haben auf die Low-Code Plattform Microsoft Power Platform gesetzt, sondern wir haben einen gesamten Wasserfall-Prozess in einen dynamischen, digitalen Workflow verwandelt und hierbei die Nutzbarkeit und Effizienz für alle Beteiligten maßgeblich gesteigert. Die Innovation kommt daher schlussendlich mehr als 31 Millionen Kunden zugute."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft, dessen Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology umfasst. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich entwickelt BearingPoint gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

