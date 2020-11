Deutsche Tamoil GmbH

Kein Weihnachten ohne Weihnachtsbaum: 84 Prozent der Deutschen stellen jedes Jahr einen Christbaum auf

Eines ist klar: Für die Deutschen gibt es kein Weihnachten ohne Weihnachtsbaum! Wie die Tankstellenkette HEM jetzt in einer repräsentativen Studie {1} herausfand, stellen mehr als acht von zehn Bundesbürgern (84 Prozent) einen Christbaum in ihrem Zuhause für das Fest der Liebe auf. Jeder Dritte empfindet erst bei frischem Tannenduft und leuchtenden Christbaumkugeln in den eigenen vier Wänden das Gefühl von Weihnachten. 47 Prozent der 2.791 Teilnehmer gaben an, dass vor allem ein Weihnachtsbaum als langlebige Tradition essentiell für das Weihnachtsfest der Familie ist.

Es kommt aufs Aussehen an

Wer denkt, dass im heutigen Zeitalter die meisten Weihnachtsbäume online geshoppt werden, liegt falsch: nur schmale ein Prozent bestellen ihren Baum im Internet. Das mag daran liegen, dass für jeden Fünften vor allem das Aussehen der Tanne bei der Kaufentscheidung ausschlaggebend ist. Das lässt sich direkt vor Ort natürlich am besten feststellen. Dabei zieht es 34 Prozent der Deutschen an den temporären Verkaufsstand oder in den stationären Handel, also ins Gartencenter oder in den Baumarkt (24 Prozent). Zwölf Prozent wählen den traditionellen Weg und schlagen ihren Baum im Wald selbst. Dabei muss es für jeden zweiten Baumkäufer eine schöne Nordmanntanne sein.

Selbst ist der Deutsche

Der Transport der großen und kleinen Tannen stellt kein Problem für die Bundesbürger dar. Während jeder Zweite seinen Baum im Kofferraum des eigenen Pkws transportiert, schnallen ihn sieben Prozent einfach aufs Dach. 13 Prozent der Befragten nutzen einen Transporter und weitere sieben Prozent klemmen ihn einfach unter den Arm. Deutlich ist: Die Deutschen bringen ihren geliebten Weihnachtsbaum unzweifelhaft sicher und heil nach Hause.

Die Vorfreude ist groß

Während 14 Prozent der Deutschen es kaum erwarten können, ihren Christbaum direkt Anfang Dezember aufzustellen, folgen 44 Prozent erst Mitte des Monats der Weihnachtstradition. Weitere 29 Prozent bringen ihre Tanne sogar erst am Morgen des 24. Dezembers in kuschelige Warm. Geschmückt wird der Baum von der Mehrzahl der Deutschen (61 Prozent) direkt nach dem Aufstellen. Weitere 18 Prozent dekorieren ihn erst am Morgen des 24. Dezembers, um für die morgendliche Weihnachtsstimmung zu sorgen.

Alle Jahre wieder

Der Abschied vom geliebten Weihnachtsbaum nach dem frohen Fest kann schwerfallen. 62 Prozent der Befragten entsorgen ihre Tanne in der ersten Januarwoche, während einige ihn sogar bis Februar stehen lassen. Spätestens dann heißt es für zwölf Prozent: Raus mit dem Baum. Nur vier Prozent nehmen direkt nach den Weihnachtsfeiertagen Abschied vom geliebten Lichterbaum.

{1} Basierend auf einer Marktforschungsstudie zum Thema "Weihnachtsbaum", die von der Tankstellenkette HEM im November 2020 mit 2.791 Personen ab 18 Jahren durchgeführt wurde.

