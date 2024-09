BRIGITTE

Happy Birthday - BRIGITTE wird 70!

Hamburg (ots)

Happy Birthday BRIGITTE! Seit 70 Jahren strahlt BRIGITTE nicht nur in Print, sondern auch online, auf Social Media und durch spannende Events. Zur Feier des Jubiläums im Jahr 2024 erscheint am morgigen Mittwoch, 25. September 2024, die opulente Jubiläumsausgabe von Deutschlands führender crossmedialen Frauenmarke mit vielen Extraseiten und einem spannenden Generationen-Gespräch mit Iris Berben, Aminata Belli und Anke Engelke, die auch auf dem Cover der Ausgabe zu sehen sind. Zudem wurde die Hauswand am Hamburger Standort am Baumwall festlich plakatiert.

Susanna Riethmüller, Chefredakteurin BRIGITTE: "70 Jahre BRIGITTE - das sind 70 Jahre voller Leidenschaft und Engagement für Frauen in Deutschland. BRIGITTE ist schon immer sehr mutig und mit viel Haltung vorangegangen, hatte nie Angst, sich zu positionieren und gibt allen Frauen eine starke Stimme. Dabei hat sich BRIGITTE seit jeher auch für politische und gesellschaftliche Themen eingesetzt, zum Beispiel für die Etablierung von Tagesmüttern oder mit einer Initiative für mehr Frauen im Bundestag. Das Ziel war immer, Frauen zu empowern. Das ist auch in Zukunft unsere Mission."

Anlässlich des Jubiläums hat RTL NORD einen spannenden Blick hinter die Kulissen der BRIGITTE Redaktion geworfen und durfte beim Umstyling, welches in der BRIGITTE Jubiläumsausgabe erschienen ist, exklusiv dabei sein. Die Sendung läuft am 25. September ab 18:00 Uhr bei RTL NORD. Auch bei Punkt 8 und Punkt 12 wird es am 25. September einen Beitrag im Rahmen des Jubiläums geben. Die Sendungen laufen am 25. September ab 8:00 Uhr und ab 12:00 Uhr bei RTL.

Außerdem wurde im Rahmen des Jubiläums in einer großen Studie untersucht, wie die verschiedenen Frauengenerationen zueinander stehen. Was trennt ältere und jüngere Frauen voneinander, was verbindet sie - und wie ungerecht oder fair finden sie die Gesellschaft? Die Ergebnisse der exklusiven Studie werden am 25. September, 11:30 Uhr im Rahmen einer hybriden Pressekonferenz veröffentlicht. Wenn Sie dabei sein möchten, können Sie sich bis Dienstag, 24. September, 18 Uhr unter anmeldung@rtl.de mit Namen, Medium und Mailadresse anmelden.

Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Verleihung des ersten BRIGITTE Awards am 26. September in Berlin. Ausgezeichnet werden Frauen, die besonders durch ihr Engagement, ihre Haltung und ihre Persönlichkeit beeindrucken. In der Jury sitzen inspirierende Frauen, darunter: Janina Kugel, Tijen Onaran, Prof. Jutta Allmendinger, Verena Bentele, Tugba Tekkal, Jeannette Gusko, Mirijam Trunk, Natalie Amiri, Doris Brückner und Susanna Riethmüller.

Weitere spannende Fakten und ein Rückblick der letzten 70 Jahre gibt es hier in der Pressemappe.

Original-Content von: BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell