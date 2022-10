Olena Selenska im BRIGITTE LIVE-Interview auf der Frankfurter Buchmesse

Hamburg (ots) - Anders als in der vergangenen Woche angekündigt, wird Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi, persönlich und nicht virtuell an der Veranstaltung BRIGITTE LIVE auf der Frankfurter Buchmesse teilnehmen. Die First Lady der Ukraine wird sich vor Ort vor Publikum den ...

mehr