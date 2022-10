Gruner+Jahr, BRIGITTE

Wichtiges Update: Olena Selenska persönlich in Frankfurt

Ukrainische First Lady zu Gast bei BRIGITTE LIVE auf der Frankfurter Buchmesse 2022

Hamburg (ots)

Anders als in der vergangenen Woche angekündigt, wird Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi, persönlich und nicht virtuell an der Veranstaltung BRIGITTE LIVE auf der Frankfurter Buchmesse teilnehmen. Die First Lady der Ukraine wird sich vor Ort vor Publikum den Fragen von BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Meike Dinklage, Ressortleitung Zeitgeschehen, stellen.

Die BRIGITTE LIVE-Veranstaltung findet am 22. Oktober von 17:30-18:30 Uhr im Saal "Harmonie" im Congress Center Messe Frankfurt statt. Das Gespräch ist für alle Interessierten im Livestream zu sehen. ( www.brigitte.de/live)

