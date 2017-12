München (ots) - Für ihren Artikel "Ein Leben auf Pump" in der Zeitschrift GEO erhielt die freie Autorin Susanne Paulsen den diesjährigen Medienpreis des Bundesverbands Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK). Die Reportage erzählt von den physischen und psychischen Grenzerfahrungen eines jungen Mannes, dem am Deutschen Herzzentrum in Berlin ein "Kunstherz" (LVAD-Implantat) eingesetzt wird. BNK-Bundesvorsitzender Dr. Norbert Smetak übergab den mit 2.000 Euro dotierten Preis am 02. Dezember auf der Jahresabschlusstagung des Verbands in Hannover.

Gewinnerbeitrag gibt Einblick in die wachsende Bedeutung von Kunstherzen zur Behandlung von Herzinsuffizienz

Für die Reportage begleitete Susanne Paulsen einen 38-jährigen Vater von zwei Töchtern während und noch lange nach seiner Implantation eines Kunstherzens. Der Leser erlebt hautnah den schwierigen und riskanten Weg, den Betroffene gehen müssen, wenn sie an einer Herzinsuffizienz erkrankt sind - eine Krankheit, die stetig zunimmt und medikamentös nicht immer ausreichend behandelt werden kann.

"Mit ihrer eindringlich und einfühlsam geschriebenen Reportage "Ein Leben auf Pump" nähert sich Susanne Paulsen dem Thema LVAD umfassend: Die ausgewogene Darstellung portraitiert auf der einen Seite einen noch jungen Patienten und nimmt den Leser mit in seine Gefühlswelt, seine Ängste und Hoffnungen. Andererseits liefert der Text aber auch medizinische Details - wie die anschauliche Darstellung der Operation selbst - und Hintergrund-Fakten. Dabei schafft es der Text ausgewogen zu bleiben und neben den Chancen des Eingriffes, eben auch Risiken und Grenzen des medizinischen Fortschritts aufzuzeigen", erläutert Jurymitglied und Medizin-journalistin Dr. Judith Amann die Entscheidung des Gremiums.

Auszeichnung für gelungene Berichterstattung rund ums Herz

Mit dem Medienpreis würdigt der BNK gelungene Berichterstattungen, die dazu beitragen, das Thema Herzgesundheit noch stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Für den diesjährigen Medienpreis unter dem Motto "Das Herz in guten Händen: Moderne Kardiologie heute" hatte der Verband zahlreiche Bewerbungen aus Print-, Online- und Rundfunkmedien erhalten. Für 2018 ist eine erneute Ausschreibung mit einem ande-ren Thema geplant.

Weitere Informationen zum Gewinnerbeitrag des BNK-Medienpreis 2017 finden Sie hier: www.bnk.de/medienpreis.

Über den BNK e. V.

Der BNK ist der größte Kardiologenverband auf vertragsärztlicher Ebene in Deutschland. Er hat derzeit rund 1.200 Mitglieder und repräsentiert damit über 90 Prozent der kardiologischen Praxen. Der Verband ging aus einer Arbeitsgemeinschaft hervor, die 1979 von knapp 100 Fachärzten gegründet wurde. Heute sind die Mitglieder des BNK auf regionaler und Bundesebene in zahlreichen Ausschüssen, Projektgruppen, gesundheits- und berufspolitischen Gruppierungen und in vielen Gremien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung (DGK) aktiv. Seinen juristischen Sitz hat der BNK in München.

Weitere Informationen rund um den BNK finden Sie unter www.bnk.de.

