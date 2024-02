Arbeitsmarkt im Februar 2024 - Trotz Spuren der anhaltenden Wirtschaftsschwäche robust // BA-Presseinfo Nr. 09

Nürnberg (ots) - Am 1. März tritt die zweite Stufe des neuen "Fachkräfteeinwanderungsgesetzes" in Kraft. Ein Bestandteil ist die sogenannte kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung, die das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ergänzt. Diese ermöglicht es Arbeitgebern, in Spitzenzeiten kurzfristig ausländische ...

mehr