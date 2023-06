Bundesagentur für Arbeit (BA)

Anja Piel übernimmt den Vorsitz des BA-Verwaltungsrates // BA-Presseinfo Nr. 32

Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Anja Piel zur Jahresmitte zu seiner Vorsitzenden gewählt. Sie ist Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Christina Ramb wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt. Sie ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Anja Piel erklärte anlässlich des Amtswechsels: "Die BA hat in den vergangenen Jahren Unverzichtbares geleistet. Die BA-Beschäftigten haben sich noch während der Herausforderungen der Corona-Pandemie auf die arbeitsmarktlichen Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine einstellen müssen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA haben engagiert und sehr schnell und umfassend Beratungs- und Unterstützungsangebote für geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgebaut. Dafür gilt ihnen unser ausdrücklicher Dank. Umso wichtiger ist es jetzt, die engagierten Beschäftigten der BA im Zuge der anstehenden Gesetzesänderungen, der Einführung der zweiten Stufe des Bürgergeldes Anfang Juli und angesichts des Strukturwandels am Arbeitsmarkt bei den internen Transformationsprozessen mitzunehmen und zu qualifizieren."

Christina Ramb ergänzt: "Immer mehr offene Stellen bleiben unbesetzt - auch auf dem Ausbildungsmarkt. Gleichzeitig gibt es viel zu viele junge Menschen ohne Berufsabschluss. Die BA ist bei der Berufsorientierung und der Vermittlung gerade von jungen Menschen und insgesamt bei der Qualifizierung von An- und Ungelernten jeden Alters mehr denn je gefragt. Alle Partnerinnen und Partner auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt müssen gemeinsam anpacken, um möglichst viele Menschen in qualifizierte Beschäftigung zu bringen oder darin zu halten. Hier kommt der BA zusammen mit den Sozialpartnern eine entscheidende Rolle in der Vernetzung im In- und Ausland zu."

Der Verwaltungsrat ist das Aufsichts- und Beratungsgremium der Selbstverwaltung der BA auf zentraler Ebene.

