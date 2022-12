Kindergeld und Kinderzuschlag (KiZ) steigen ab Januar // BA-Presseinfo Nr. 58

Nürnberg (ots) - Das neue ESF Plus-Bundesprogramm begleitet in Qualifizierung, Ausbildung und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung Als neues ESF Plus-Bundesprogramm soll MY TURN Frauen mit Migrationserfahrung auf dem Weg in Qualifizierung, Ausbildung und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung begleiten. Das Programm richtet sich an neuzugewanderte ...

mehr