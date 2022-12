Über 2 Millionen Kindergeldfälle wechseln zur Familienkasse der BA // BA-Presseinfo Nr. 55

Nürnberg (ots) - Zum 1. Januar 2023 wird das Bürgergeld die Grundsicherung ablösen. Das haben Bundestag und Bundesrat heute beschlossen. Das Bürgergeld wird in zwei Schritten eingeführt. In einem ersten Schritt werden zum Jahresanfang der Regelsatz erhöht und eine Bagatellgrenze eingeführt. In einem zweiten ...

