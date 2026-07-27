Caritas international

Ukraine: Caritas-Mitarbeiterin kommt durch Raketenangriff in Charkiw ums Leben

Freiburg/Charkiw (ots)

Caritas international ist über den Tod einer Kollegin in Charkiw tief bestürzt - Vorfall zeigt die besonders schwierige Situation der Helfenden in diesem Krieg - 2025 haben mehr als 100.000 Menschen Hilfe der Caritas erhalten.

Caritas international hat mit großer Bestürzung vom Tod einer ukrainischen Caritas-Mitarbeiterin erfahren, die bei einem Raketenangriff auf Charkiw getötet wurde. "Wir sind tief erschüttert über den Tod unserer Kollegin der Caritas Ukraine. Gleichzeitig sind wir sehr froh, dass ihr zehnjähriger Sohn diese Tragödie überlebt hat", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international und Vorstand Internationales, Migration und Katastrophenhilfe des Deutschen Caritasverbandes, tief betroffen. Bei dem Raketeneinschlag wurde das Haus am Wochenende vollständig zerstört, der Sohn wurde verletzt.

"Das ist bereits der zweite schwere Schicksalsschlag, den die Familie der Mitarbeiterin in diesem Krieg erleiden muss. Bereits 2022 musste sie aus ihrer Heimatstadt Wowtschansk fliehen und in Charkiw ein neues Leben beginnen", erklärt Müller weiter. In Charkiw arbeitete sie als Sozialarbeiterin in einem Team für medizinische Hilfen. Ihre Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie als sehr engagiert und hingebungsvoll. Sie setzte sich täglich für diejenigen ein, die Hilfe am dringendsten benötigten. Wir sind in Gedanken bei ihrer Familie sowie bei den Kolleginnen und Kollegen der Caritas Ukraine."

Der Vorfall macht eindrucksvoll deutlich, welchen Risiken auch die Mitarbeitenden der Partnerorganisationen Caritas Ukraine und Caritas Spes ausgesetzt sind. "Dieser unerbittlich geführte Krieg macht vor niemandem Halt. Auch die Mitarbeitenden der Caritas sind diesen Gefährdungen täglich ausgesetzt. Ihr Einsatz für die Menschen in der Ukraine, die Hilfe dringend benötigen, ist außergewöhnlich. Das ist eine großartige humane Haltung", äußert Müller seine Dankbarkeit.

Seit einigen Monaten nimmt der militärische Druck auf die östlichen und südlichen Regionen der Ukraine durch russische Raketen- und Drohnenangriffe stetig zu. "Die Menschen trotzen seit viereinhalb Jahren diesem Krieg, und auch die Caritas hat nicht aufgehört, Hilfe zu leisten - im Gegenteil: Wir haben unsere Hilfe sogar weiter ausgebaut", sagt Müller. Die Caritas kümmert sich um die Unterbringung der im Land Vertriebenen, hilft ihnen bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse, berät die Menschen bei rechtlichen Fragen und betreut Kinder. Durch mobile Teams organisiert sie zudem Unterstützung für alte, kranke und Menschen mit Behinderung. Im vergangenen Jahr wurden durch die Hilfsmaßnahmen mehr als 105.000 Menschen erreicht.

Caritas international ruft dringend zu Spenden für die Ukraine auf. Stichwort: Nothilfe Ukraine-Krieg

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