Caritas international stellt 250.000 Euro Soforthilfe für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei bereit

Schwerstes Erdbeben seit 1995 erschüttert die Grenzregion der Türkei und Syriens - Genaues Ausmaß noch unklar, Caritas-Partner in Syrien und der Türkei ermitteln die Bedarfe

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt für die Opfer des schweren Erdbebens im Grenzgebiet der Türkei und Syriens 250.000 Euro bereit. "Unsere Partnerorganisationen in beiden betroffenen Ländern arbeiten unter Hochdruck daran, die genauen Bedarfe zu erheben", sagt Oliver Müller, der Leiter von Caritas international. Die Lage in der betroffenen Region ist aber noch sehr unübersichtlich. "Wir rechnen damit, dass die Opferzahlen, die jetzt schon erschreckend hoch sind, weiter ansteigen." Das gesamte Ausmaß des verheerenden Erdbebens der vergangenen Nacht ist noch unklar. Vor allem die Informationen aus Syrien kommen sehr verzögert.

Die Caritas Syrien spricht vom schwersten Beben seit 1995. Die Erdstöße des Erdbebens, dessen Epizentrum im Südosten der Türkei lag, reichten weit nach Syrien. Die Caritas Aleppo berichtet von eingestürzten und beschädigten Gebäuden, auch die Städte Hama, Lattakia sowie Idleb sind betroffen, selbst im weit entfernten Damaskus war das Beben zu spüren.

Die Caritas Anatolien meldet große Zerstörungen im Südosten der Türkei, auch das Büro der Caritas in Iskenderun sowie die Kathedrale sind völlig zerstört worden.

Die Situation ist aufgrund der winterlichen Verhältnisse äußerst schwierig. Das erste Beben ereignete sich heute am frühen Morgen, die Menschen flohen ins Freie und harren trotz Minusgraden draußen aus. Während des Tages folgten Dutzende von zum Teil schweren Nachbeben. "Der Bedarf an Hilfsgütern wie Nahrungsmittel, Wasser oder an Decken und Zelten für die provisorische Unterbringung wird gewaltig sein, das ist jetzt schon abzusehen", sagt Oliver Müller. "Wir stehen in ständigen Kontakt zur Caritas in der Türkei und in Syrien sowie zu weiteren Partnern in der betroffenen Region, um den genauen Hilfebedarf zu ermitteln. Zusätzlich werden wir eine Person in die Region entsenden, die die Hilfsmaßnahmen koordinieren wird."

