CARE Deutschland trauert um seine Schirmherrin Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita Süssmuth

Rita Süssmuth war CARE Deutschland sehr lange verbunden. Sie war eine Persönlichkeit von außergewöhnlicher Integrität, unerschütterlichem Engagement und tiefer Menschlichkeit. Über fast drei Jahrzehnte hinweg prägte sie als Wegbegleiterin, Impulsgeberin und Fürsprecherin das Wirken der Hilfsorganisation entscheidend mit.

Neben ihren umfassenden Verpflichtungen im Amt als Bundestagspräsidentin übernahm sie bereits am 25. April 1996 von Hans-Dietrich Genscher den Vorsitz des Kuratoriums von CARE Deutschland und wurde am 25. September 2004 Schirmherrin der Organisation.

Rita Süssmuth verband ihr gesellschaftliches Engagement mit persönlicher Überzeugung. Ihre Stimme hatte Gewicht, ihre Worte blieben haften. Unvergessen bleibt ihr leidenschaftlicher Einsatz für Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit weltweit. Erst im letzten Jahr, anlässlich des 80-jährigen Jubiläums von CARE, sagte sie: "Die Geschichte von CARE ist auch unsere Geschichte. Sie beweist uns, dass Frieden, Freiheit und Würde keine Selbstverständlichkeit, aber möglich sind - und dass es heute auch in unserer Verantwortung liegt, füreinander einzustehen. Wir müssen diese Menschlichkeit besonders in diesen Zeiten gemeinsam bewahren. Keiner lebt für sich selbst."

Rita Süssmuth nutzte ihre Bekanntheit konsequent für die gute Sache - authentisch, klar und immer dem Menschen zugewandt.

CARE Deutschland ist Rita Süssmuth zutiefst dankbar für ihren Einsatz als Verfechterin für Gleichberechtigung und Menschlichkeit. Wir verlieren mit Rita Süssmuth eine außergewöhnliche Unterstützerin, deren Weitsicht, Tatkraft und Herzenswärme unvergessen bleiben werden. Ihr Engagement hat CARE bereichert und viele Leben verändert.

