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Bildtermin: Minenjagdboot "Fulda" verlegt in das Mittelmeer

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Kiel (ots)

Am Montag, den 4. Mai 2026 um 14 Uhr, läuft das Minenjagdboot "Fulda" im Rahmen einer Vorausstationierung für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus in Richtung Mittelmeer aus.

Wir weisen darauf hin, dass es sich ausschließlich um einen Bildtermin handelt. Es besteht keine Möglichkeit für Interviews sowie O-Töne von Besatzungsmitgliedern oder deren Angehörigen.

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Bildtermin "Minenjagdboot 'Fulda' verlegt in das Mittelmeer" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Montag, den 04.05.2026. Eintreffen bis spätestens 13:20 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht möglich.

Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Schweriner Straße 17a

24106 Kiel

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Sonntag, den 3. Mai 2026, 18 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

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