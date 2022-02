Presse- und Informationszentrum Marine

"Nicht während unserer Wache!"

Deutsche Marine entsendet Soldaten aus Kiel zur Verstärkung in die Ostsee

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Kiel (ots)

Am Montag, den 28. Februar 2022 um 15 Uhr, werden die Minenjagdboote "Sulzbach-Rosenberg" und "Homburg", das Minensuchboot "Siegburg" sowie der Tender "Elbe" in die Ostsee auslaufen, um die NATO-Nordflanke zu verstärken. Zusätzlich machten sich heute Vormittag die Minenjagdboote "Datteln" und "Fulda" auf den Weg. "Unser Signal ist klar: Nicht während unserer Wache!" so der Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral Jan C. Kaack.

Die Deutsche Marine entsendete bereits am Samstag aus dem gleichen Grund die Korvette "Erfurt" und das Flottendienstboot "Alster".

Aktueller Anlass dieser Maßnahmen ist die im Moment zugespitzte Russland-Ukraine-Krise und die verstärkte Bedrohung, die insbesondere Deutschlands Partner in Osteuropa wahrnehmen.

Die Verstärkung der Aktivitäten an der Nordflanke sind ein konkreter Ausdruck der Deutschen Marine für die enge Verbundenheit mit ihren Bündnispartnern. Unsere Alliierten und Bündnispartner können darauf vertrauen, dass die Deutsche Marine ihren Beitrag zur Stärkung der Einsatz- und Verteidigungsbereitschaft der NATO leistet.

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell