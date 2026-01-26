congstar GmbH

congstar Zuhause bald auch mit Glasfaser-Technologie erhältlich

Mehr Speed und einfacher, übergreifender Bestellprozess für DSL & Glasfaser

Köln (ots)

congstar entwickelt sein Zuhause Angebot konsequent weiter und führt neben bestehenden DSL-Lösungen erstmals Glasfaser-Internet für Zuhause ein. Ab dem 02.02.2026 wird Glasfaser in das congstar Zuhause Portfolio integriert. Kund*innen erhalten - abhängig von der Verfügbarkeit am Standort - entweder DSL oder Glasfaser, profitieren mit Glasfaser von neuen Bandbreiten mit bis zu 1.000 Mbit/s und bleiben dank flexibler, monatlich kündbarer Tarife bei dauerhaft fairen Konditionen maximal unabhängig. Ein technologieüberergreifender, vollständig digitaler Bestellprozess und eine klare, transparente Preislogik unterstreichen den Anspruch des Telekommunikationsanbieters, Internet für Zuhause so einfach und fair zu gestalten, wie es von den Kund*innen erwünscht und von congstar bereits seit Jahren im Mobilfunk gelebt wird.

Glasfaser-Start bei congstar ab dem 2. Februar 2026

Zum Start der neuen congstar Zuhause Tarife mit Glasfaser-Internet ist Glasfasertechnik bis in die Wohnung notwendig. Haushalte und Wohnungen, die entsprechend angebunden sind (auch bekannt als "Homes Connected"), können ab dem 02.02.2026 von den neuen congstar Tarifen profitieren, sofern es die technische Verfügbarkeit zulässt. Im Rahmen des Bestellprozesses sehen Kund*innen nach einer Verfügbarkeitsprüfung automatisch die bestmögliche Technologie, die für sie nutzbar ist - entweder DSL oder Glasfaser. So bleibt der Bestellprozess transparent, während die verfügbare Infrastruktur optimal genutzt wird. Darüber hinaus wird congstar sein Angebot im Laufe des Jahres weiter ausbauen und die neuen Glasfaser-Tarife künftig auch für weitere Haushalte zur Verfügung stellen.

Glasfaser-Integration ins bestehende Portfolio

Die neuen Tarife mit Glasfaser-Internet werden in das bestehende Zuhause-Portfolio integriert und sind zum gleichen Preis verfügbar wie die bekannten DSL-Tarife. Damit setzt congstar ein klares Zeichen für Fairness, Leistungstransparenz und eine einfache Tariflogik. Im Rahmen der Glasfasereinführung wird auch der congstar Zuhause Tarif 100 angepasst.

Bei DSL-Verfügbarkeit stehen zur Auswahl:

congstar Zuhause 100 (DSL) mit 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload, flexibel monatlich kündbar, stabiles Netz zum fairen Preis für 35,00 EUR pro Monat (bei Bestellung bis 31. März, danach 38,00 EUR monatlich)

congstar Zuhause 250 (DSL) mit 250 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload, flexibel monatlich kündbar, stabiles Netz zum fairen Preis für 40,00 EUR pro Monat (bei Bestellung bis 31. März, danach 45,00 EUR monatlich)

Bei Glasfaser-Verfügbarkeit profitieren Kund*innen von mehr Leistung zum gleichen Preis:

congstar Zuhause 150 (Glasfaser) mit 150 Mbit/s Download und 75 Mbit/s Upload, flexibel monatlich kündbar, stabiles Netz zum fairen Preis für 35,00 EUR pro Monat (bei Bestellung bis 31. März, danach 38,00 EUR monatlich)

congstar Zuhause 300 (Glasfaser) mit 300 Mbit/s Download und 150 Mbit/s Upload, flexibel monatlich kündbar, stabiles Netz zum fairen Preis für 40,00 EUR pro Monat (bei Bestellung bis 31. März, danach 45,00 EUR monatlich)

Neue Glasfaser-Tarife: congstar Zuhause 600 und Zuhause 1000

Neben der Glasfaser-Integration ins bestehende Portfolio führt congstar zwei vollständig neue Glasfaser-Tarife ein, die sich an besonders anspruchsvolle Nutzer*innen richten und sehr hohe Bandbreiten bieten - fair bepreist, ohne Vertragslaufzeit und mit voller Kostenkontrolle.

congstar Zuhause 600 (Glasfaser)

Unbegrenzt surfen mit bis zu 600 Mbit/s Download und 300 Mbit/s Upload

Unbegrenztes Datenvolumen

Monatspreis: 55,00 EUR

Keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar

congstar Zuhause 1000 (Glasfaser)

Unbegrenzt surfen mit bis zu 1.000 Mbit/s Download und 500 Mbit/s Upload

Unbegrenztes Datenvolumen

Monatspreis: 65,00 EUR

Keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar

Die Vorteile aller congstar Zuhause Tarife sind dauerhaft günstige Preise ohne versteckte Kosten, keine Vertragslaufzeit und die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. So bleiben die Angebote klar, fair und flexibel - "typisch congstar".

Strategische Bedeutung: Glasfaser als Wachstumstreiber und Qualitätshebel

"Die Glasfaser-Vermarktung ist der nächste Wachstumsschritt und ein strategischer Hebel für congstar und unser Zuhause Portfolio. Durch die Einführung neuer Bandbreiten und die Optimierung des Produktangebots können wir dem Bedürfnis nach höheren Geschwindigkeiten gerecht werden. Gleichzeitig verbessert die Glasfaser-Technologie die Kundenzufriedenheit durch ein noch besseres Netz-Erlebnis, noch bessere Stabilität und einen geringeren Energieverbrauch durch die aktuell bestmögliche Breitband-Technologie. Mit Glasfaser machen wir unsere Kund*innen fit für die Zukunft.", so Daniel Mirovsky, Geschäftsführer bei congstar.

Digitaler, technologiebasierter Bestellprozess und Router-Angebot

Der Bestellprozess für die neuen congstar Zuhause Tarife - egal ob DSL oder Glasfaser - ist bewusst technologieüberergreifend gestaltet. Kund*innen wählen ihren Wunschtarif, congstar übernimmt im Hintergrund die Technologiezuordnung basierend auf der tatsächlichen Verfügbarkeit am Standort. Der Anspruch ist ein einfacher, zu 100 Prozent digitaler Prozess mit minimalem Aufwand für Kund*innen und maximalem Vertrauen. Alle Schritte - von der Verfügbarkeitsprüfung über die Auswahl des passenden Angebots bis zur Bestellung - erfolgen transparent und einfach ohne unnötige Hürden. Beim Routerangebot orientiert sich congstar an der bekannten, fairen DSL-Logik und vertraut weiterhin dem langfristigen Partner AVM: Zum Start kommt das Modell AVM FRITZ!Box 5530 zum Einsatz, wahlweise zur Miete oder zum Kauf. Der Mietpreis beträgt 5,00 Euro pro Monat, der Kaufpreis einmalig 139,00 Euro. Die Routerpreise bleiben dabei analog zu den DSL-Angeboten und sorgen so für zusätzliche Transparenz und Planungssicherheit bei den Kund*innen.

Alle Informationen zu congstar und den congstar Zuhause Produkten gibt es ab dem 2. Februar 2026 unter www.congstar.de/internet.

Original-Content von: congstar GmbH, übermittelt durch news aktuell