1.878.100 verkaufte Automobile: Audi schließt 2017 mit neuem Absatz-Bestwert ab

Ingolstadt

- Nach schwieriger Ausgangslage erfolgreicher Jahresabschluss mit plus 0,6 Prozent - Vertriebschef Bram Schot: "Haben Stärke und Attraktivität der Marke bewiesen" - Q-Modelle beflügeln mit über 685.000 Auslieferungen

Die AUDI AG hat ihren weltweiten Absatz im achten Jahr in Folge gesteigert. Trotz turbulentem ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen einen neuen Rekordwert: Rund 1.878.100 Auslieferungen stehen für ein Plus von 0,6 Prozent. In allen drei Kernmärkten verkauften die Vier Ringe 2017 mehr als im Jahr zuvor: In den USA verzeichnete Audi Monat für Monat einen neuen Rekordabsatz und schloss mit einem Wachstum von 7,8 Prozent für das Jahr 2017 ab. In China konnte das Unternehmen die schwachen Auslieferungszahlen aus dem ersten Halbjahr nicht nur ausgleichen, sondern im Jahresendspurt sogar ein kumuliertes Plus von 1,1 Prozent einfahren. In Deutschland knüpften die Verkäufe mit einem Plus von 0,4 Prozent an das sehr hohe Niveau von 2016 an.

"2017 haben wir trotz einer herausfordernden Ausgangslage in allen Kernmärkten positiv abgeschlossen und einen neuen Rekordwert bei unseren weltweiten Auslieferungen erzielt. Jeder einzelne Markt hat zu diesem Ergebnis beigetragen und zeigt, wie attraktiv unsere Produktpalette für unsere Kunden ist", sagt Bram Schot, Vorstand für Vertrieb und Marketing der AUDI AG.

Seit Juni ist Audi in China zurück auf Wachstumskurs, reduzierte das kumulierte Absatzminus im Vorjahresvergleich kontinuierlich Monat für Monat und wies schließlich sogar eine positive Absatzbilanz vor. Im Zeitraum Januar bis Dezember steigerte die Marke ihre Auslieferungen um 1,1 Prozent auf 597.866 Automobile. Mit diesem neuen Höchststand führt das Unternehmen den chinesischen Premiummarkt weiter an. Wie bereits im November verzeichnete China auch im letzten Monat des Jahres 2017 das höchste Volumenwachstum eines Einzelmarktes. Hier zogen die Verkaufszahlen noch einmal tüchtig an und kletterten gegenüber Vorjahr um 34,3 Prozent auf 69.160 Automobile. Nie zuvor haben in einem Einzelmonat so viele chinesische Kunden einen Audi entgegengenommen.

Ein weiteres Erfolgsjahr erzielte trotz rückläufigem Gesamtmarkt auch Audi of America. Als einziger Premiumhersteller wuchs Audi in den USA im Jahr 2017 konstant: plus 7,8 Prozent auf 226.511 Einheiten. Zudem feierte das Unternehmen im Dezember 2017 bereits den 84. Rekordmonat in Folge (+16,3% auf 26.977 Einheiten). Mit ganzjährig hohen Zuwächsen hat sich auch Audi Canada (+17,9% auf 36.007 Autos) fest im Kreis der zehn größten Märkte etabliert.

Trotz zahlreicher politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten erzielte der Absatz in Europa ein Plus von 0,4 Prozent auf rund 860.600 Autos. Neben Deutschland (+0,4% auf 294.544 Autos) fuhren auch Italien (+10,5% auf 68.954 Autos) und Frankreich (+3,6% auf 63.980) neue Jahres-Bestwerte ein. Gegenläufig wirkte sich der negative Markttrend in Großbritannien aus: Mit 175.217 Auslieferungen und einem Minus von 1,3 Prozent entwickelten sich die Audi-Verkäufe im Vereinigten Königreich jedoch insgesamt deutlich positiver als der rückläufige Gesamtmarkt.

Bedeutend zum Wachstum der Vier Ringe trug 2017 die weltweit gestiegene Nachfrage nach den Q-Modellen bei (+10,8% auf rund 689.150 Autos). Mehr als jeder dritte verkaufte Audi ist damit ein SUV. Das meistverkaufteste Q-Modell in Europa ist der Audi Q2. Große Abnehmer waren hier neben Deutschland (23.167 Einheiten) auch Großbritannien (12.636 Einheiten) und Italien (11.068 Einheiten). Die weltweiten Verkäufe des Audi Q3 zogen im Dezember noch einmal an (+11,3% auf rund 20.950 Autos). Erfolgreichstes Mitglied der Q-Familie ist 2017 der Audi Q5 mit rund 281.850 ausgelieferten Automobilen. Die meisten Audi Q5-Modelle wurden dabei im Einzelmarkt China übergeben. Dort kommt im Frühjahr 2018 das Nachfolgemodell als Langversion zu den Händlern. Auch der Audi Q7 steigerte sich um 3,9 Prozent in 2017. Seit Jahresbeginn sind die Verkäufe des Oberklasse-SUV allein in Nordamerika um rund ein Fünftel auf rund 43.800 Einheiten gewachsen.

Absatz Im Monat Dezember Kumuliert AUDI AG 2017 2016 Abw. vs 2017 2016 Abw. vs 2016 2016 Welt 180.250 155.151 +16,2% 1.878.100 1.867.738 +0,6% Europa 65.150 63.228 +3,0% 860.600 856.969 +0,4% - Deutschland 18.815 17.654 +6,6% 294.544 293.307 +0,4% - GB 10.631 11.219 -5,2% 175.217 177.565 -1,3% - Frankreich 6.397 3.105 +106,0% 63.980 61.752 3,6% - Italien 5.390 5.074 +6,2% 68.954 62.430 +10,5% - Spanien 5.026 3.804 +32,1% 56.083 51.879 +8,1% USA 26.977 23.195 +16,3% 226.511 210.213 +7,8% Mexiko 2.066 1.700 +21,5% 15.051 15.330 -1,8% Brasilien 1.001 554 +80,7% 10.035 12.011 -16,5% China (inkl. Hongkong) 69.160 51.514 +34,3% 597.866 591.554 +1,1%

