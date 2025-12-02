PRESSEPORTAL Presseportal Logo

SAT.1

Wieder stark! "Der letzte Bulle" überzeugt am Montag in SAT.1

Unterföhring (ots)

"Der letzte Bulle" ermittelt und überzeugt weiter in SAT.1. Am Montagabend holen die beiden neuen Folgen der SAT.1-Kultserie gute 9,3 und 8,9 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Annette Friers neue Comedy-Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" zeigt sich ebenfalls in guter Form und schließt direkt mit 6,5 und 5,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) an "Der letzte Bulle" an.

"Der letzte Bulle" - montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn. Und direkt im Anschluss "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.12.2025 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:

Carina Castrovillari
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1108
email: carina.castrovillari@seven.one

Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191
email: clarissa.schreiner@seven.one

SAT.1
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

