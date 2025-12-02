Wieder stark! "Der letzte Bulle" überzeugt am Montag in SAT.1
Unterföhring (ots)
"Der letzte Bulle" ermittelt und überzeugt weiter in SAT.1. Am Montagabend holen die beiden neuen Folgen der SAT.1-Kultserie gute 9,3 und 8,9 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer.
Annette Friers neue Comedy-Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" zeigt sich ebenfalls in guter Form und schließt direkt mit 6,5 und 5,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) an "Der letzte Bulle" an.
"Der letzte Bulle" - montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn. Und direkt im Anschluss "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.12.2025 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Carina Castrovillari
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1108
email: carina.castrovillari@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191
email: clarissa.schreiner@seven.one
SAT.1
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell