Exklusiv-Vertrag mit SAT.1. Herzlich willkommen, Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld!

Das passt! Moderator und Kommentar Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld und SAT.1 vereinbaren eine langfristige Zusammenarbeit. Für Entertainment-Programme wird Schmiso in Zukunft exklusiv für SAT.1 vor der Kamera stehen. Neben der erfolgreichen SAT.1-Gameshow "99 - Wer schlägt sie alle!" moderiert Schmiso gemeinsam mit Mirja Boes bereits ab Mittwoch, 8. Januar 2025, vier neue Folgen der Family-Entertainment-Show "Murmel Mania". Andere Projekte sind in Planung.

Marc Rasmus, Senderchef SAT.1: "Mit seiner Energie, seinem Humor, seiner unverwechselbaren Stimme und seinem besonderen Gespür für Unterhaltung wird Schmiso die SAT.1-Showwelt weiter bereichern. Herzlich willkommen im SAT.1-Team, lieber Schmiso."

Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld: "Ich bin sehr glücklich und stolz SAT.1 in der Unterhaltung die kommenden Jahren mein 'Zuhause' nennen zu dürfen. So hat es sich nach inzwischen fünf Jahren Zusammenarbeit bei '99 - Wer schlägt sie alle?' ehrlich gesagt ohnehin schon angefühlt. Durch das zweite gemeinsame Format 'Murmel Mania' sind wir noch enger zusammengewachsen. Jetzt freue ich mich total auf die nächsten Staffeln und alles, was wir noch zusammen vorhaben!"

