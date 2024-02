SAT.1

Das Geld liegt auf der Straße: "Das große Allgemeinwissensquiz" mit Jörg Pilawa kommt ab 11. April donnerstags in SAT.1

Unterföhring (ots)

28. Februar 2024. Warum ist morgen der 29. Februar und nicht wie letztes Jahr der 1. März? Wer die Antwort auf diese Frage weiß, hätte gute Chancen inJörg Pilawas neuer SAT.1-Show "Das große Allgemeinwissensquiz" abzuräumen. Ab Donnerstag, 11. April 2024, immer um 20:15 Uhr, fordern sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Quizshow gegenseitig heraus - und können mit einer guten Allgemeinbildung in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen.

Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich darauf verlassen: Am Donnerstagabend wird in SAT.1 gequizzt. Mit 'Das große Allgemeinwissensquiz' wächst unser Programmangebot an diesem Abend und Jörg Pilawa ist der perfekte Gastgeber dafür."

Das Geld liegt auf der Straße: Fabian Köster ist Straßenreporter

Um als Kandidat bei "Das große Allgemeinwissensquiz" dabei zu sein, muss man nicht einmal zum Casting gehen. Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich als Kandidatin oder Kandidat für "Das große Allgemeinwissensquiz" und kann bei Jörg Pilawa im Studio um 50.000 Euro spielen.

Produziert wird "Das große Allgemeinwissensquiz" von der Redseven Entertainment GmbH. Tickets für die Aufzeichnungen gibt es unter https://myshow.de/formats/das-grosse-allgemeinwissensquiz

"Das große Allgemeinwissensquiz", fünf Folgen, ab 11. April immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

