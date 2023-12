Jeannine Michaelsen bei "Stars in der Manege" am Dienstag in SAT.1 und auf Joyn

SAT.1

"Ich habe meine Geschwister mit einem Stock aus dem Garten über Hindernisse getrieben und anschließend mit Erdnüssen gefüttert." "Stars in der Manege" lässt Jeannine Michaelsen in Erinnerungen schwelgen. Mit ihren jüngeren Geschwistern spielte sie als Kind schon Zirkusauftritte nach. Am Dienstag präsentiert sich die Moderatorin aber nicht als Dompteurin, sondern als Clown auf dem komischen Trampolin. Doch witzige Trampolin-Artistik will geübt sein, denn "das ist extrem anspruchsvoll". Schafft Jeannine sogar einen Salto zum krönenden Finale?

"Stars in der Manege" am Dienstag, 2. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

