SAT.1

Festmahl statt Restmahl: "Kühlschrank öffne dich!" startet mit neuen Folgen am Mittwoch, 3. Januar, in der Prime Time in SAT.1

Unterföhring (ots)

Jahres-Entrée mit "The Taste"-Legenden: Zum Auftakt der neuen Staffel von "Kühlschrank öffne dich!" fordern die beiden Spitzenköche Alexander Herrmann und Frank Rosin einander in einer Spezialfolge in SAT.1 zum Duell. Ihre Herausforderung: leckere Mahlzeiten zu zaubern - mit den mannigfaltigen Zutaten aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Und da findet sich von Kräuterbaguette über Sauerkraut bis hin zu Milchreisbechern alles ... Ob die Spontankreationen der beiden Topköche wirklich ankommen, entscheiden am Ende die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer:innen.

In den fünf weiteren Episoden der erfolgreichen SAT.1-Kochshow "Kühlschrank öffne dich!" stellen sich jeweils zwei Profikoch-Duos dem Wettstreit am Herd. Mit dabei sind Johann Lafer, Peter Maria Schnurr, Cornelia Poletto, Nelson Müller, Daniel Gottschlich, Timo Hinkelmann, Hanna Reder, Ali Güngörmüs, Christian Henze, Robin Pietsch, Zora Klipp, Viki Fuchs, die Zwillinge Jennifer und Nathalie Dienstbach, Benno Ullrich, Lisa Angermann, Matthias Gfrörer, Richard Rauch, Maximilian Lorenz, Haya Molcho und Luki Maurer. Moderiert werden die insgesamt sechs neuen Prime-Time-Shows von Ruth Moschner. "Kühlschrank öffne dich!" wird produziert von Endemol Shine im Auftrag von SAT.1.

"Kühlschrank öffne dich!" - sechs Episoden, ab 3. Januar 2024, immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

