Free-TV-Premiere! "Hochzeit auf den ersten Blick" startet am Montag, 25. September, in SAT.1

Das Herz klopft bis zum Hals. Die Hände zittern. Und der Bauch schlägt vor Aufregung Purzelbäume. So fühlt er sich an, der unvergleichliche "Hochzeit auf den ersten Blick"-Moment, kurz bevor die Singles zum ersten Mal ihren zukünftigen Ehemann oder ihre zukünftige Ehefrau treffen. Einen Menschen, den sie noch nie zuvor im Leben getroffen, gesehen, gehört oder gespürt haben. Und mit dem sie dennoch gleich den Bund fürs Lebens eingehen wollen. SAT.1-Zuschauer:innen erleben diese atemberaubende Achterbahn der Gefühle hautnah mit - in der Free-TV-Premiere des legendären Beziehungsexperiments "Hochzeit auf den ersten Blick" ab 25. September 2023 immer montags um 20:15 Uhr. Und erfahren auch, bei welchen Paaren sich der Blindflug ins Eheleben zu einer Liebeslangstrecke entwickelt, und wer am Ende doch wieder auf dem Boden der unromantischen Tatsachen ankommt.

Die zehnte Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" wird produziert von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Seven.One Studios, im Auftrag von SAT.1.

"Hochzeit auf den ersten Blick" - acht Episoden ab 25. September 2023 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

