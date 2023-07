SAT.1

Andrea Kiewel lässt nichts anbrennen bei "Die Pyramide" mit Pierre M. Krause, Amira und Oliver Pocher am Mittwoch

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Wenn die Pochers sich streiten, freut sich Andrea Kiewel? Zum Start der SAT.1 Kult-Show-Wochen lässt die Moderatorin beim Show-Klassiker "Die Pyramide" nichts anbrennen und zeigt für ihren Team-Partner Brandmeister Pascal (42, Bottrop) vollen Körpereinsatz - am Mittwoch, 19. Juli 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1. "Ich sehe die Schlagzeile schon: 'Andrea Kiewel hat Orgasmus in SAT.1-Show'", kommentiert die Entertainerin lachend nach einer Raterunde.

Doch auch die Gegner-Duos geben ihr Bestes für die Teampartner:innen: Pierre M. Krause kämpft für und mit der Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst Julia (34, Büchen). Bei Oliver Pocher und Polizeibeamtin Stefanie (54, Köln) zeigt sich schnell, dass der Entertainer - wie von seiner Frau vorhergesagt - nur schlecht verlieren kann. Der wiederum kündigt an, Gattin Amira Pocher zu "zerstören". Sie geht mit Kriminalhauptkommissar Thomas (46, Mönchengladbach) ins Rennen.

In 30 Sekunden müssen die Teams der Partnerin oder dem Partner bis zu sieben Begriffe mit Worten und Gesten erklären. Nur das Duo mit den meisten Punkten darf am Ende jeder Runde die Pyramide spielen und damit Geld sammeln. Insgesamt können bis zu 22.000 Euro erspielt werden. Jörg Pilawa präsentiert "Die Pyramide".

Die prominenten Teampartner:innen in den weiteren Ausgaben: Verona Pooth, Panagiota Petridou, Ralf Schmitz und Wotan Wilke Möhring (26.7.). Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer (2.8.). Ab der zweiten Augustwoche (9.8.) übernimmt Moderatorin Ruth Moschner mit der legendären Quizshow "Jeopardy!" und will wissen: Wer kann die meisten Antworten befragen? Produzent der Shows für die SAT.1 Kult-Show-Wochen ist Noisy Pictures.

Sechs Wochen die SAT.1 Kult-Show-Wochen mit "Die Pyramide" und "Jeopardy!", ab Mittwoch, 19. Juli 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell