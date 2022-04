SAT.1

Wer erklimmt den Back-Olymp? "Das große Backen - Die Profis" ab Sonntag, den 24. April 2022, in SAT.1

7. April 2022. Knusprige Schokoladentartes, extravagante Zuckerkunst und Sachertorten zum Niederknien: Die Spitzen-Konditor:innen kehren zurück in die SAT.1-Backstube. Am Sonntag, den 24. April 2022, um 17:40 Uhr, startet in SAT.1 die vierte Staffel von "Das große Backen - Die Profis".

Zwölf Konditormeister:innen sowie Pâtissiers und Pâtissières konkurrieren auf höchstem Niveau um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld. Die Profi-Version von "Das große Backen" fordert Perfektion, ausgeführt mit Präzision und Fachkunde. Denn nur wer das Überraschungselement beherrscht und Aromen gekonnt bis zur Geschmacksexplosion kombiniert, erklimmt den Back-Olymp.

Moderatorin Enie van de Meiklokjes begleitet die Profi-Teams durch vier Folgen, in denen sie sich jeweils zwei Aufgaben stellen. Nach einem Wettbacken der Meisterklasse werden ihre Dessert-Kreationen von drei Juror:innen bewertet.Wieder mit dabei sind die Branchen-Koryphäen Bettina Schliephake-Burchardt, Motivtorten-Königin und zertifizierte Schokoladen-Sommelière, Christian Hümbs, mehrfacher Pâtissier des Jahres, und Günther Koerffer, Hofkonditor am Schwedischen Königshaus sowie Präsident der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung.

Folge 1:

Die erste Aufgabe heißt "Unsere Besten": Die Teams backen jeweils 30 Stück ihrer "Signature"-Miniaturen. Ob französische Pâtisserie oder Fusionsküche - die kleinen Köstlichkeiten müssen die persönliche Handschrift der Profis tragen. Passend dazu entwerfen die Spitzenbäcker jeweils fünf Teller-Desserts mit makelloser Optik und harmonischer Aromatik.

In der zweiten Aufgabe wollen die Profi-Teams mit fantasievollen Schokoladenschaustücken und Zucker-Dekor zum Thema Tierkreiszeichen glänzen. Komplettiert werden die Astrologie-Schaustücke mit zwei Sorten Pralinen im trendigen Galaxy-Look. Das Profi-Duo, das am Ende einer Folge die wenigsten Jury-Punkte ergattern konnte, muss die Show verlassen.

Die sechs Profi-Teams:

Team Rot: Annica Bergemann (26), Konditor- und Bäckermeisterin im veganen Restaurant "Ich bin so Frey" in Landau in der Pfalz sowie selbstständig mit der Pâtisserie "Schneebesen" und Max Welke (29), Konditormeister bei "Hoppenworth & Ploch" in Frankfurt sowie bei "Pearson & Puppe" in Maintal.

(26), Konditor- und Bäckermeisterin im veganen Restaurant "Ich bin so Frey" in Landau in der Pfalz sowie selbstständig mit der Pâtisserie "Schneebesen" und Max Welke (29), Konditormeister bei "Hoppenworth & Ploch" in Frankfurt sowie bei "Pearson & Puppe" in Maintal. Team Grün: Fatmanur Kilic (25) selbständige Konditorin, Foodbloggerin und Influencerin (Instagram & TikTok: kilic_story) aus Waldbröl und Nicole Tschürtz (37), Konditormeisterin und Produktentwicklung bei "Dekoback" in Helmstadt-Bargen sowie selbständige Konditormeisterin "Cake Design Nicole Tschürtz".

(25) selbständige Konditorin, Foodbloggerin und Influencerin (Instagram & TikTok: kilic_story) aus Waldbröl und Nicole Tschürtz (37), Konditormeisterin und Produktentwicklung bei "Dekoback" in Helmstadt-Bargen sowie selbständige Konditormeisterin "Cake Design Nicole Tschürtz". Team Schwarz: Michael Klein (32) Konditormeister u. Pâtissier, Inhaber von "La Sonett" in Gmunden, Oberösterreich, und Natalie Stebbing (27), Konditormeisterin und Patissière, Chef de Partie Pâtisserie im "Hotel Sacher", Wien.

(32) Konditormeister u. Pâtissier, Inhaber von "La Sonett" in Gmunden, Oberösterreich, und (27), Konditormeisterin und Patissière, Chef de Partie Pâtisserie im "Hotel Sacher", Wien. Team Blau: Katrin Naas (49), selbständige Konditormeisterin im "Tiffany's" in Ehingen und Stefan Pauly (51), Konditormeister in der "Bäckerei Dieringer" in Esslingen sowie Schokoladensommelier im eigenen Kleinunternehmen.

(49), selbständige Konditormeisterin im "Tiffany's" in Ehingen und Stefan Pauly (51), Konditormeister in der "Bäckerei Dieringer" in Esslingen sowie Schokoladensommelier im eigenen Kleinunternehmen. Team Gelb: Janosch Ladensack (26), Konditor und Pâtissier bei der Brotklappe in Weimar und Richard Steinmann (26), Konditor in "Lillis Kuchenwerkstatt" in Saarbrücken.

(26), Konditor und Pâtissier bei der Brotklappe in Weimar und (26), Konditor in "Lillis Kuchenwerkstatt" in Saarbrücken. Team Lila: Jan Klüver (39), Konditormeister und Schokoladensommelier, Inhaber und Mitbegründer der "DaJa Chocolate Schokoladenmanufaktur" und Leona Ostendorf (23), Konditorin bei "DaJa Chocolate Schokoladenmanufaktur" in Uetersen.

"Das große Backen - Die Profis", die vierte Staffel, vier Folgen, moderiert von Enie van de Meiklokjes, produziert von Tower Productions - ab Sonntag, 24. April 2022, um 17:40 Uhr in SAT.1.

