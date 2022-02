SAT.1

"'Nachricht von Mama' handelt vom Tod, aber feiert das Leben." Die neue SAT.1-Familienserie begeistert TV-Journalisten

"Die bewegende Serie 'Nachricht von Mama' handelt vom Tod, aber feiert das Leben", schreibt TV Digital. "Alltagsnahe, top besetzte Serie", sagt Tittelbach.tv. "Mit viel Herz und Humor", lobt TV Movie. "Rührend & humorvoll", findet TV 14. Die neue SAT.1-Familienserie "Nachricht von Mama" begeistert die Presse. SAT.1 zeigt die achtteilige Eigenproduktion als fiktionales Highlight der #MutMachWoche ab Montag, 7. Februar 2022, um 20:15 Uhr jeweils in Doppelfolgen.

In der Serie hinterlässt die junge Mutter Elli (Jessica Ginkel) ihrem Mann (Golo Euler) und ihrer Familie ein überwältigendes Vermächtnis für die Zeit nach ihrem Krebstod: In hunderten selbstgedrehten Videos voller Humor, Liebe und Lebensfreude steht sie ihrer Familie weiterhin zur Seite. Hauptdarstellerin Jessica Ginkel: "Es ist eine unterhaltsame, rührende, mitreißende Serie, die permanent zwischen traurigen, nachdenklichen und lustigen Momenten hin und her switcht."

Im Anschluss an "Nachricht von Mama" begleitet die bewegende Dokumentation "Ich bin schön - Leben mit Krebs" Menschen, die durch ihre Krebserkrankung nicht nur sichtbare Narben davongetragen haben, sondern deren Körper und Seele gezeichnet sind von den Folgen einer langwierigen Behandlung. Und die dennoch voller Stolz sagen: "Ich bin schön!" Sie haben sich und ihren Körper mit all seinen Veränderungen neu und intensiv lieben gelernt.

Ausführliche Informationen zur SAT.1#MutMachWoche und "Nachricht von Mama" finden sie im digitalen Pressefolder.

Das Programm der "SAT.1 #MutMachWoche" vom 4. bis 11. Februar im Überblick:

Start: Freitag, 4. Februar 2022 (Weltkrebstag), mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ab 5:30 Uhr

Montag, 7. Februar 2022: 20:15 Uhr: "Nachricht von Mama", Familienserie in Doppelfolgen; 22:15 Uhr: "Ich bin schön - Leben mit Krebs", Dokumentation

Donnerstag, 10. Februar 2022: 22:20 Uhr: "akte. Das #MutMachSpezial" zum Thema Krebs

Vom 4. bis 11. Februar berichtet das SAT.1-Frühstücksfernsehen täglich (außer Samstag) u.a. über Themen rund um Vorsorge oder Therapiemöglichkeiten und begrüßt Expert:innen zum Thema im Studio.

SAT.1 zeigt außerdem über die ganze Woche in 90-sekündigen Clips wissenswerte Zahlen, Daten, Fakten und die wichtigsten Infos zum Thema Krebs und Vorsorge. Betroffene erzählen zwischen den Programmen außerdem ihre persönlichen #MutMachGeschichten.

Weitere Informationen zur "SAT.1 #MutMachWoche" finden sie im digitalen Pressefolder.

