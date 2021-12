Alois Dallmayr Kaffee oHG

Dallmayr Crema d'Oro Selektion des Jahres 2022: Hakuna Matata

München (ots)

Dallmayr setzt seine erfolgreiche Serie "Selektion des Jahres" unter dem Dach der Crema d'Oro-Linie fort und präsentiert Anfang 2022 seine sechste Sonderedition. Wie der Name "Hakuna Matata" verrät, ein faszinierender Spitzenkaffee aus Ostafrika bei dem Leidenschaft auf Lebensfreude trifft - aromatisch mit ausgeprägtem Charakter, Aromen von dunkler Schokolade und zarten Fruchtnoten.

Kaffeegenuss aus Ostafrika

Edles, auffälliges Packungsdesign mit Storytelling auf der Packungsrückseite

Ganze Bohne, ideal für Kaffee-Vollautomaten, French-Press und Filterkaffee

Aromatisch im Geschmack, mit ausgeprägter Fülle, Aromen von Schokolade und zarten Fruchtnoten

ABENTEUER AFRIKA

Die Redewendung "Hakuna Matata" stammt aus dem Suaheli und bedeutet frei übersetzt "Alles in bester Ordnung". Suaheli ist die am weitesten verbreitete Sprache in Ostafrika. In der Region östlich des Nils, bekannt für ihre endlosen Savannen, riesigen Seen, Berg-Regenwälder und Gebirgsmassive, liegt auch die Urheimat des Kaffees. Die Böden sind meistvulkanischen Ursprungs - ideal für den Anbau von edlen Hochland-Arabicas. Ein Stück von den Regionen Uganda, Ruanda und Tanzania haben unsere Kaffee-Experten durch die schonende Dallmayr Röstkunst vollendet und in die Tasse gebracht. Der facettenreiche Hochlandkaffee aus Arabica-Bohnen und einem kleinen Anteil hochwertiger Robusta-Bohnen fasziniert mit ausgeprägter Fülle und Aromen von dunkler Schokolade sowie zarten Fruchtnoten.

Die Packung erstrahlt in einem satten Grünton und ist mit ostafrikanischen Ornamenten geziert. Der Löwenkopf in der Mitte steht als König der Tiere sinnbildlich für die Exklusivität und natürliche Stärke der diesjährigen Sonderedition.

DIE ERFOLGSGESCHICHTE GEHT WEITER

Die Selektion des Jahres aus Ostafrika ist die Fortsetzung einer erfolgreichen Serie. Jahr für Jahr kommt die Sonderedition aus einer anderen Kaffeeregion und überrascht mit einem einzigartigen Geschmacksprofil. Damit setzt Dallmayr immer wieder neue Akzente im Handel und sorgt gleichzeitig für attraktive Zusatzumsätze. Seit der Einführung der Selektion des Jahres 2017 ist die beliebte Sonderedition stetig gewachsen und konnte bis heute 40% Wachstum erzielen*. Im Dallmayr Sortiment ist die Selektion des Jahres mittlerweile der drittstärkste Bohnenartikel und liegt im Einzelmarkenranking unter den Top 20**.

Die neue Selektion des Jahres Hakuna Matata ist ab Januar 2022 im Einzelhandel sowie online unter www.dallmayr.com erhältlich. Den Abverkauf im Handel unterstützt Dallmayr mit aufmerksamkeitsstarken Misch- und Impulsdisplays sowie Regalsteckern.

* Dallmayr Absatz Selektion des Jahres; Verkauf in Tonnen in Deutschland, Vergleich 2017 vs. 2021

** Quelle: IRI, Verkauf 1.ooo Menge, LEH Total, per Halbjahr 2021

Original-Content von: Alois Dallmayr Kaffee oHG, übermittelt durch news aktuell