Abgehoben! Die ersten Promis sind im Weltall von "Promi Big Brother" gelandet

Leben im All: Der große Bruder empfängt die ersten prominenten Bewohner:innen in seiner neuen Welt. Diese acht Promis sind am Mittwoch abgehoben:

Ina Aogo , Königin der Spielerfrauen

, Königin der Spielerfrauen Melanie Müller , Ballermann-Queen

, Ballermann-Queen Heike Maurer , Lottofee-Legende

, Lottofee-Legende Mimi Gwozdz , die betrogene "Bachelor"-Siegerin

, die betrogene "Bachelor"-Siegerin Uwe Abe l , Bauer mit Herz

, Bauer mit Herz Rafi Rachek , Reality-Sternchen

, Reality-Sternchen Daniel Kreibich , Medium und Star-Hellseher

, Medium und Star-Hellseher Eric Sindermann, Modedesigner und Ex-Handballer

Wie reagieren sie auf das All? Das zeigt die Startshow von "Promi Big Brother" am Freitag, 20:15 Uhr, live in SAT.1.

Heute um 10:00 Uhr gewährt der große Bruder in "Promi Big Brother - Der Countdown" einen ersten Einblick in sein Weltall und sendet die ersten Signale der ersten acht Bewohner:innen. Außerdem enthüllt Big Brother einen weiteren Prominenten, der morgen in der Startshow live ins All ziehen wird. Das Event wird auf https://www.sat1.de/tv/promi-big-brother/promi-big-brother-2021-der-countdown-die-pressekonferenz-live-streamen, Twitter, Facebook, TikTok und Joyn gestreamt.

Informationen und Fotomaterial zur Show, den Bewohner:innen und zu den Moderator:innen finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

