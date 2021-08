SAT.1

Welt-All inklusiv! SAT.1 eröffnet in der digitalen "Promi Big Brother"-Fanwelt unendliche Weiten

Big Brother verrät seine ersten Bewohner:innen

Unterföhring (ots)

2. August 2021. Bei "Promi Big Brother" treten die Bewohner:innen ab kommenden Freitag, 6. August 2021, eine Reise in die unendlichen Weiten des Universums an. Wer? Über die Fanwelt in der SAT.1-App und auf PromiBigBrother.de enthüllt der große Bruder bereits morgen, Dienstag, 3. August 2021, um 5:30 Uhr exklusiv die ersten Bewohner:innen der neuen Staffel. Darüber hinaus stellt SAT.1 der #PromiBB-Community das Welt-All-inklusiv-Paket bereit. Big Brother gewährt den Zuschauer:innen erstmals noch mehr Mitbestimmungsrecht - kostenlos und direkt über die App: Während der Show können Fans live in der SAT.1-App interaktiv ins Geschehen eingreifen. Wer muss das Weltall verlassen? Welcher Promi erhält Nominierungsschutz? Über die Kommentar-Funktion kann sich die Community untereinander zu jeder oder jedem einzelnen Bewohner:in austauschen und direkt Fragen stellen. Ausgewählte Fragen und Kommentare werden von den Promis über Bonus-Clips beantwortet, die direkt online abrufbar sind oder nach ihren Auszügen in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" in SAT.1 gestellt. Auf PromiBigBrother.de und in der SAT.1-App erhalten die Zuschauer:innen außerdem weiteren exklusiven Zusatz-Content rund um "Promi Big Brother", das Weltall und die prominenten Bewohner:innen. "Promi Big Brother" - über-All und rund um die Uhr Über den red button - verfügbar auf jedem Smart-TV - sind Highlights der Show und Fakten zu den Bewohner:innen parallel zur Ausstrahlung auch direkt auf dem TV verfügbar. Außerdem wird "Promi Big Brother" auf den Social-Media-Plattformen von SAT.1 und #PromiBB auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube rund um die Uhr begleitet. Wer die Folge im TV verpasst, findet auf PromiBigBrother.de und auf Joyn die kompletten Folgen direkt nach Ausstrahlung im Catch-up. "Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn Fotomaterial zu den ersten Bewohner:innen zum Download finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother. Hashtag zur Show:#PromiBB Pressekontakt: Kevin Körber, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 od. 1154 email: kevin.koerber@seven.one katrin.dietz@seven.one Photo Producing & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

