SAT.1

Big Brother enthüllt seine neue Welt und ein:e Bewohner:in. SAT.1 streamt "Promi Big Brother - Der Countdown" live aus Köln

Einladung für Journalist:innen

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die ersten Signale aus dem Weltall des großen Bruders: SAT.1 lädt am Donnerstag, 5. August 2021, um 10:00 Uhr zum digitalen Live-Presse-Event "Promi Big Brother - Der Countdown" ein. Gemeinsam mit SAT.1-Chef Daniel Rosemann und Moderatorin Marlene Lufen und Moderator Jochen Schropp wird zum ersten Mal direkt vom neuen "Promi Big Brother"-Gelände aus Köln gesendet.

Big Brother schickt die Promis dieses Jahr ins Weltall. Bereits einen Tag vor dem Start der neuen Staffel gewährt er einen ersten Einblick in die neue Welt - und zeigt exklusiv die ersten Szenen seiner Bewohner:innen, die schon am Vortag ins Weltall eingezogen sind. Außerdem enthüllt "Promi Big Brother - Der Countdown" einen weiteren Promi, der am Freitagabend in der Startshow live bei "Promi Big Brother" in SAT.1 ins All ziehen wird.

Marlene Lufen: "Nachdem wir Menschen schon Roboter auf dem Mars schicken, ist es nur konsequent, dass Big Brother unsere Bewohner:innen dieses Jahr ins All schickt. Ich liebe das Motto dieser Staffel sehr. Sowas hat es noch nie gegeben in einer Show, das wird absurd, witzig und im wahrsten Sinne abgespaced."

Jochen Schropp: "Das Weltall von 'Promi Big Brother' stelle ich mir bunt und hoffentlich auch ein bisschen schräg vor, wie wir es von Big Brother gewohnt sind. Schließlich wissen wir ja nicht, welch' wunderbaren Planeten Big Brother für die Promis ausgesucht hat. Außerdem bin ich natürlich auf die Bewohner:innen gespannt. Wer übernimmt welche Rolle, wer überrascht, und wer mutiert zum fiesen Alien?"

Während des Presse-Events besteht für akkreditierte Journalist:innen die Möglichkeit, Fragen rund um die Show zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis kommenden Dienstag, 3. August 2021, 16:00 Uhr, unter www.sat1.de/pbbpk an. Den Einladungs-Link und weitere relevanten Infos erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung.

Alle bereit zum Abheben? SAT.1 streamt "Promi Big Brother - Der Countdown" auch für alle Zuschauer:innen und #PromiBB-Fans live und frei zugänglich auf SAT1.de, PromiBigBrother.de sowie auf den SAT.1-Accounts auf Twitter, Facebook, TikTok und auf Joyn.

Informationen und Fotomaterial zur Show und den Moderator:innen finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.

"Promi Big Brother - Der Countdown" am Donnerstag, 5. August 2021, live um 10:00 Uhr

Hashtag zur Show: #PromiBB

Pressekontakt: Kevin Körber, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 od. 1154 email: kevin.koerber@seven.one katrin.dietz@seven.one Photo Producing & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell