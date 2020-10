SAT.1

"Ganz tolle Gartenarbeit!" Wildkräuter, Gemüse, Salat: In Folge sieben von "The Taste" kommt Vegetarisches auf den Löffel - am Mittwoch, 14. Oktober 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

13. Oktober 2020. "Es muss einfach auch ohne Fleisch gehen!" Die Meinungen sind gespalten, als "The Taste"-Moderatorin Angelina Kirsch das Motto der siebten Woche ankündigt. Die Coaches sind ganz angetan, die Teilnehmer sehen das teilweise anders. Gemüse und Salat? Gerne, aber bitte nur als Beilage. Lars (41, München) bezeichnet sich selbst als "Fleischtiger". Und auch Frank Rosin muss Ruhe bewahren. Er hat nur noch einen einzigen Kandidaten: den 20-jährigen Hobbykoch Jan. Und der hat eigentlich noch nie "nur" vegetarisch gekocht. Zum Erstaunen aller kündigt Rosin dennoch an: "Ihr werdet heute den ruhigsten Rosin sehen, den ihr je erlebt habt." Ob er Jan damit auf den Gemüse-Thron coachen kann? Der Gastjuror sorgt bei Kandidaten und Coaches für Begeisterung. Jan Michael (38, Dortmund) schwärmt: "Es sollte mehr wie ihn geben." Und auch Coach Alex Kumptner zeigt sich ehrfürchtig: "Er hat von mir ganz großen Respekt verdient. Ich möchte dem heute hier echt was liefern." Zwei-Sterne-Koch Nils Henkel beschreibt seinen eigenen Koch Stil ganz schlicht als "naturverbunden". In seiner Küche dürfen frische Kräuter, Gemüse und "vergessene Sorten" aus der Region nicht fehlen. Wichtig für den gebürtigen Schleswig-Holsteiner bei der Verarbeitung der Gartenprodukte: weniger ist mehr! Doch welches Koch-Talent bringt dann doch insgesamt zu wenig auf den Löffel? Und wer kitzelt den Gaumen mit raffinierten Gemüse-, Salat- und Kräuter-Kreationen? Diese Kandidaten kochen in der siebten Folge von "The Taste" am 14. Oktober 2020: Team Tim Raue (Rot): Yvonne (37) aus Saarbrücken, Jan Michael (38) aus Dortmund Team Alex Kumptner (Grün): Sabrina (31) aus Uhingen, Lars (41) aus München, Lea (27) aus Fulda Team Frank Rosin (Blau): Jan (20) aus Bochum Team Alexander Herrmann (Gelb): Lukas (24) aus Bockhorn, Lara (34) aus Köln, Yassin (28) aus Fürstenfeldbruck "The Taste": mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1. Hashtag: #TheTaste2020 Infos und Bilder erhalten Sie in der SAT.1-Presselounge unter: presse.sat1.de/thetaste. Pressekontakt: Dagmar Brandau Communications & PR News, Sport, Factual & Fiction phone: +49 (0) 89 95 07 - 2185 email: dagmar.brandau@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

