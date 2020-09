SAT.1

Lebensmittel-Konfetti und kochende Salzsäulen in "The Taste" - am Mittwoch, 9. September 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

Zeitdruck, Hektik, vergessene Zutaten oder zu viel Garnitur: Beim Battle um die letzten drei freien Plätze in den Teams werden die Kochinseln bei "The Taste" zu reinen Schlachtfeldern. "Ich mag das, wenn die Tabletts so ausschauen, als hätte man noch so eine Art Lebensmittel-Konfetti mit draufgegeben", so Alexander Herrmanns Urteil zum gegrillten Caesar Salad, den Jan Michael (37, Dortmund) mit zu viel "Schwubbediwupp" angerichtet hat. Herrmann ist noch entspannt, denn sein "Traum-Team" ist komplett. Die übrigen Kandidaten zittern und kleckern beim Kochen und Anrichten, und Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin bibbern, welche Talente sie in ihre Teams bekommen.

Auf die Podeste, fertig, los! Eine neue Herausforderung stellt Angelina Kirsch den Coaches vor dem ersten Teamkochen vor: "Dieses Jahr dürft ihr überhaupt nicht mitkochen, ihr dürft auch nicht zuarbeiten, ihr dürft wirklich nur beraten!" Und weil jeder weiß, dass die Alpha-Köche das niemals schaffen würden, haben sie Einzelpodeste bekommen, um den Abstand zu ihren Talenten zu wahren. Die Coaches dürfen alles probieren, was ihnen gebracht wird. Aber wird es ihnen gelingen, ihre Talente aus der Ferne richtig zu dirigieren und diszipliniert anzuleiten? Der Neue, Alex Kumptner, kommt mit der neuen Regel natürlich gut klar - und bei seinen Talenten an: "Der Alex ist nicht bestimmend, er geht total auf dich ein und er lenkt dich in deine Richtung", so Sabrina (31, Uhingen). Aber Alexander Herrmann leidet, dass er nicht mehr direkt in die Töpfe gucken kann: "Das ist doch noch viel schrecklicher als ich gedacht habe! Früher bin ich halt schnell von A nach B gegangen, habe hier mal gerüttelt, da mal schnell was gesagt. Und jetzt plötzlich stehe ich da wie festgenagelt, wie eine kochende Salzsäule. Blöd!"

Vor Gastjuror Bobby Bräuer, Küchenchef des Zwei-Sterne-Restaurants "Esszimmer" in München, müssen sich die 16 Kandidaten in dieser Staffel als Erstes beweisen: beim Teamkochen zum Thema "Radikal fundamental" mit den vorgegebenen Grundzutaten Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei sowie im anschließenden Solokochen mit Bräuers heimlichen Stars der Küche - Schalotten, Tomaten und Champignons ... Wessen Löffelgerichte bestehen die Prüfungen? Wer schafft es nicht, die (Gast-)Juroren zu überzeugen und muss jeweils direkt nach den Challenges die Show verlassen?

Team-Aufstellungen nach Folge 1:

Team Tim Raue (Rot): Cora (36) aus Berlin, Melanie (22) aus München, Yassin (28) aus Fürstenfeldbruck Team Alex Kumptner (Grün): Ilona (64) aus Köln, Sabrina (31) aus Uhingen, Lars (41) aus München Team Frank Rosin (Blau): Lea (26) aus Fulda, Marco (21) aus Dortmund, Jan (20) aus Bochum Team Alexander Herrmann (Gelb): Lukas (24) aus Bockhorn, Mario (32) aus Langenfeld, Jonas (27) aus Surberg, Lara (34) aus Köln

"The Taste": mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1. Hashtag: #TheTaste2020 Infos und Bilder erhalten Sie in der SAT.1-Presselounge unter: presse.sat1.de/thetaste.

