SAT.1

Halli-Galli-Tortenparty! "Die Festspiele der Reality Stars" feiert sehr gute 9,8 Prozent Marktanteil am Freitagabend in SAT.1

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

5. September 2020. Den Geschmack getroffen: Die erste Ausgabe der neuen, quietschbunten Spielshow "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze auf der Torte?" beschert SAT.1 mit 9,8 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) einen knalligen Freitagabend. 4,73 Millionen Zuschauer (Netto-Reichweite ab 3 J.) sehen zu, wie zehn Reality Stars in aberwitzigen Spielen um den Titel kämpfen - und bei Ausscheiden eine Torte ins Gesicht bekommen. Am Ende der Show setzt sich Jürgen Milski gegen seine Konkurrenten durch. Kommenden Freitag kämpfen diese zehn Reality Stars um den Ausnahmetitel der hellsten Kerze: Jenny Elvers, Melanie Müller, Joey Heindle, Micaela Schäfer, Ennesto Monté, Helena Fürst, Janine Pink, Filip Pavlovic, Marcellino Kremers und Chris Töpperwien. Der Gewinner tritt im großen Finale gegen Jürgen Milski an.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 05.09.2020 (vorläufig gewichtet: 04.09.2020)

"Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze auf der Torte?", am Freitag, 11. September 2020, um 20:15 Uhr, in SAT.1

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Communications & PR Show & Comedy Nathalie Galina Tel. +49 89 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell