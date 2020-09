SAT.1

WelComeBack! Ralf Schmitz lacht ab Herbst exklusiv in SAT.1

Unterföhring (ots)

Wieder am Ball: Komiker und Moderator Ralf Schmitz kehrt im Herbst exklusiv zu SAT.1 zurück. Der Sender schließt mit dem Künstler einen mehrjährigen Exklusivvertrag und plant, neben der TV-Ausstrahlung seines Live-Bühnenprogramms, weitere große Unterhaltungs- und Comedyshows mit dem Comedian.

Ralf Schmitz: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und tolle Projekte mit dem Sender und den Menschen, die mit mir vertrauensvoll schon die ersten Schritte gegangen sind. Da stimmte von Anfang an die Chemie. Wie schön, dass wir nun das Team wieder zusammenbringen. Und außerdem: Am schönsten ist es immer noch zu Hause."

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Hier kommt wieder zusammen, was zusammengehört: Ralf Schmitz ist einer der größten und erfolgreichsten Komiker Deutschlands. Es ist großartig, dass wir ihn ab Herbst exklusiv in der SAT.1-Familie zurückbegrüßen dürfen. Das wird ein Spaß!"

Ralf Schmitz feierte seine ersten TV-Erfolge in SAT.1 mit Sendungen wie "Die dreisten Drei", "Schmitz in the City", "Schmitz komm raus!" oder "Schillerstraße" und begeistert regelmäßig bei "Genial daneben".

