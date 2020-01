SAT.1

Pfundiger Auftakt: 12,5 Prozent Marktanteil für "The Biggest Loser" in SAT.1

Bester Staffel-Start seit 2017

Unterföhring (ots)

Abspeck-Erfolg in der Access Prime: Die erste Folge von "The Biggest Loser" erreichte am Sonntagvorabend in SAT.1 sehr starke 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer - das ist der beste Staffel-Start seit drei Jahren. Insgesamt 1,67 Millionen Zuschauer verfolgten die Qualifikation der 18 Camp-Kandidaten, die ab jetzt unter den Fittichen von Campchefin Christine Theiss und den Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela auf Naxos ihren Pfunden Paroli bieten. Zusätzlich trainieren die Fitness-Influencer Sarah und Dominic Harrison sechs Kandidaten im so genannten "Secret Team" und treten damit in direkte Konkurrenz zum "The Biggest Loser"-Camp-Team.

"The Biggest Loser" - immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1. und auf Joyn. Die "The Biggest Loser - Secret Team"-Folgen mit Sarah und Dominic Harrison sind immer im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auf www.the-biggest-loser.de sowie auf YouTube abrufbar.

Nähere Informationen sowie Bildmaterial zu den Coaches sowie nach Ausstrahlung der ersten Episode auch zu allen Kandidaten finden Sie auf der Presseseite http://www.presse.sat1.de/TBL2020.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 06.01.2020 (vorläufig gewichtet: 05.01.2020)

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Barbara Stefaner Tel. +49 89 / 9507-1128 E-Mail: Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com http://www.presse.sat1.de

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell