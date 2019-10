SAT.1

Knallhartes Trainingscamp bei "Dancing on Ice" und die ersten Verletzungen für Jenny Elvers, Nadine Klein, Peer Kusmagk und André Hamann

No Pain. No Gain. Tapfer überstehen die Paare im täglichen Training für die neue SAT.1-Show "Dancing on Ice" Stürze, Rückschläge und schmerzhafte Blessuren. Die Verletzungs-Akte der Stars und Profis: Jenny Elvers schränkt eine Entzündung am Ellenbogen ein. Klaudia mit K quälen schmerzhafte Blutergüsse an den Oberschenkeln. Moderator Peer Kusmagk leidet unter einer starken Prellung mit Bänderdehnung am linken Fuß. Model André Hamann klebt täglich ein großes Pflaster auf seine Schürfwunde an linken Fußknochen. Und Nadine Klein hat Blutergüsse an den Händen von unzähligen Spinning-Drehungen. Auch die Profis bleiben nicht verschont: Außenbandriss mit Zerrung bei Amani Fancy, eine Schnittwunde am Unterschenkel bei Kat Rybkowski und zahlreiche blaue Flecken bei Stina Martini, Sevan Lerche und Ramona Elsener.

Prellungen, Zerrung oder Bänderdehnung, Blutergüsse an Händen, Armen, Knien und Oberschenkeln, Ellenbogen-Entzündung, Schnittwunden und blaue Flecken - Eistanzen ist nicht nur schön, sondern auch sehr gefährlich. Leicht wie eine Feder über das Eis schweben? Das Publikum mit einer atemberaubenden Kür und gekonnten Drehungen verzaubern? Der Weg dahin ist für die zehn Prominenten und ihre Profi-Partner in der SAT.1-Liveshow "Dancing on Ice" weit und mit vielen Schmerzen verbunden. Für den perfekten Tanz auf dem Eis trainieren Jenny Elvers, Klaudia mit K, Lina Larissa Strahl, Nadine Angerer, Nadine Klein, Joey Heindle, Eric Stehfest, André Hamann, Jens Hilbert und Peer Kusmagk in einem knallharten Bootcamp die Grundschritte für den Eistanz. Anschließend begeben sie sich in die routinierten Hände ihrer Profi-Eistanz-Partner.

Die zehn Eistanz-Paare in "Dancing on Ice": - Schauspielerin Jenny Elvers (47) und Jamal Othman (33) - Klaudia mit K (23) und Sevan Lerche (26) - Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und Joti Polizoakis (24) - Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (40) und David Vincour (35) - Influencerin Nadine Klein (34) und Niko Ulanovsky (22) - Moderator Peer Kusmagk (44) und Kat Rybkowski (37) - Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27) - Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22) - Selfmade-Man Jens Hilbert (41) und Sabrina Cappellini (36) - Männermodel André Hamann (32) und Stina Martini (26)

SAT.1 zeigt den Auftakt des großen Live-Events am Freitag, den 15. November und eine zusätzliche Ausgabe am Sonntag, den 17. November, ebenfalls live um 20:15 Uhr. Die zweifache Olympia-Siegerin Katarina Witt, Erfolgs-Unternehmerin und Tänzerin Judith Williams sowie Eiskunstlauf-Kommentator und Deutscher Meister Daniel Weiss bewerten die Eistänze der Prominenten und ihrer Profi-Eiskunstlauf-Partner. Durch die SAT.1-Liveshow führen Marlene Lufen und Daniel Boschmann.

Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany.

"Dancing on Ice" - ab 15. November, immer freitags um 20:15 Uhr und zusätzlich am Sonntag, 17. November, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DancingOnIce

