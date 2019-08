SAT.1

SAT.1 holt Tagesmarktsieg mit neuer "akte." und "Fack ju Göhte" am Montag

27. August 2019. Stark in die Woche: Mit dem deutschen Kinohit "Fack ju Göhte" (20:15 Uhr) und der neuen "akte." (22:35 Uhr) holte SAT.1 am Montagabend den Tagesmarktsieg mit 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zunächst kam Elyas M'Barek mit "Fack ju Göhte" (20:15 Uhr) in dieser Zielgruppe auf hervorragende 16,3 Prozent Marktanteil. Im Anschluss gab Claudia von Brauchitsch mit der "akte." ihren erfolgreichen Einstieg mit sehr starken 15,3 Prozent Marktanteil (22:35 Uhr: E 14-49 J.).

