Blind Date mit Herzrasen - SAT.1 zeigt die neue Dating-Show "Nächste Ausfahrt Liebe" ab Montag, 2. September 2019, um 18:00 Uhr

Rendezvous auf vier Rädern! In Deutschlands erster Auto-Dating-Show, "Nächste Ausfahrt Liebe", schicken Paarberater Eric Hegmann und sein Team zwei Singles auf Flirt-Tour. Auf der Fahrt steuert das "Liebes-Navi" Polly das Pärchen in spe mit überraschenden Fragen und Aufgaben durchs erste Kennenlernen. Am Ende müssen sich die Singles entscheiden: Fahren sie separat nach Hause oder bleiben sie beide über Nacht im Hotel? In der ersten Folge am Montag, 2. September 2019, um 18:00 Uhr in SAT.1, navigiert "Polly" drei Single-Paare durch ihr erstes Date. Medienpädagogik-Studentin Julia (27, Mohnheim) und Schichtleiter Kevin (26, Kamenz), Hobby-Kampfsportlerin Nicole P. (32, Berlin) und Musiker Sebastian (48, Potsdam) sowie Bäcker Manuel (37, Augsburg) und Nicole R. (38, Lustnau) begeben sich auf den aufregenden Liebes-Roadtrip. Single-Experte Eric Hegmann: "Ich finde, ein Date im Auto ist grundsätzlich fokussierter und konzentrierter. Gleichzeitig verhindert es auch ein zu schnelles Aufgeben. Man kann nicht einfach aufstehen und gehen. 'Polly' fordert die Singles beispielsweise zu einem Karaoke-Spiel auf. Das finde ich spannend, weil viel Mut dazu gehört, beim ersten Date vor der Kamera und einer Person, die man womöglich auch noch spannend findet, zu singen." Bereits um 17:30 Uhr ergänzt SAT.1 mit "Ungelogen" den Vorabend: Pro Episode stellen sich zwei Personen dem ehrlichsten Gespräch ihres Lebens und erfahren endlich die Wahrheit von ihrem Gegenüber. Ein Experte begleitet das Gespräch und wertet 20 Fragen und 20 Antworten mithilfe eines Lügendetektors aus. "Nächste Ausfahrt Liebe" - ab 2. September 2019, Montag bis Freitag um 18:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Simon Walter Tel. +49 [89] 9507-1125 Simon.Walter@ProSiebenSat1.com www.presse.sat1.de www.p7s1-pr.de Bildredaktion: Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

