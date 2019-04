Die fantastischen Vier im Prime-Time-Finale: "The Biggest Loser" - am Sonntag, 28. April 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1

SAT.1

"Jungs, ihr könnt in aller Ruhe abnehmen, ich rock' das Ding sowieso!" "The Biggest Loser"-Kandidatin Melanie macht eine klare Kampfansage. Die Kilokämpfer-Queen tritt im Finale der Jubiläumsstaffel am Sonntag, 28. April 2019, um 20:15 Uhr, in SAT.1 gegen drei Konkurrenten an. Das Ziel der fantastischen Abnehm-Vier: der Titel "The Biggest Loser 2019" und die Siegprämie von 50.000 Euro. Im Rennen sind noch:

Julian (26, aus Werl/Nordrhein-Westfalen): Der Fußballtrainer konnte den Zeiger der Waage bis zum Halbfinale von 169,1 Kilo auf 107,2 Kilo herunterbewegen.

Mario (39, aus Großweitzschen/Sachsen): Der Familienvater verlor von den lebensbedrohlichen 196,1 Kilo, die er zu Beginn des Abnehm-Wettkampfs auf die Waage brachte, bis zum Halbfinale bereits grandiose 73,8 Kilo.

Melanie (41, aus Bingen am Rhein/Rheinland-Pfalz): Zweifach-Mama Melanie ging mit einem Gewicht von 130,6 Kilo an den Start - zum Halbfinale wog sie 79,8 Kilo.

Michael (49, aus Recklinghausen/Nordrhein-Westfalen): Um seinem übergewichtigen Sohn mit gutem Beispiel voranzugehen, nahm Michael, der mit einem Startgewicht von 151,1 Kilo ins Camp einzog, bereits stattliche 60,5 Kilo bis zum Halbfinale ab.

Am Ende steht auf dem Siegertreppchen derjenige ganz oben, der prozentual zu seinem Ausgangsgewicht am meisten abgenommen hat. Das finale Kräftemessen auf der Waage sehen die SAT.1-Zuschauer am Sonntag, 28. April 2019, um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Prime-Time-Show von Dr. Christine Theiss und Matthias Killing. Die aktuelle Staffel von "The Biggest Loser" erreicht bisher Bestwerte von bis zu 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.

"The Biggest Loser" - das Finale am Sonntag, 28. April 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1. Die Wiederholung zeigt SAT.1 Gold am Donnerstag, 2. Mai 2019, ebenfalls um 20:15 Uhr.

