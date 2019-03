SAT.1

Warum sitzt Mark Forster am Sonntag bei "The Voice Kids" gefesselt in seinem Coach-Stuhl?

Mark Forster sitzt mit schwarzem Tape gefesselt auf seinem Coach-Stuhl. Was ist passiert? In der letzten Ausgabe der Blind Auditions von "The Voice Kids" am Sonntag, 24. März, 20:15 Uhr, in SAT.1 kämpfen die Coaches um die letzten Talente für ihre Teams. Als Mark Forster mal wieder die Kollegen aussticht, stellt Alec "Boss" Völkel fest: "Wir müssen den ausschalten." Lena Meyer-Landrut hat direkt einen Plan: "Wir tapen ihn fest." Gesagt, getan. "Leute, wir haben alle großen Spaß gehabt, jetzt macht ihr mich wieder los", fordert ein überrumpelter Mark Forster und warnt: "Ihr habt mich zwar gefesselt, aber wenn ich ein Talent wirklich will, dann buzzere ich schon!"

Und das sind die Talente in der letzten "Blind Audition" von "The Voice Kids": Cajus (11, Dresden), David (15, Salzhemmendorf bei Hannover), Elena (14, Eppstein bei Frankfurt), Elin (10, Rain am Lech bei Augsburg), Hala (13, Ochsenfurt bei Würzburg), Joanna (15, Falkensee bei Berlin), Joshua (12, Maintal bei Frankfurt), Kimberly (13, Losheim am See im Saarland), Kira (14, Köln), Lara (15, Heinsberg bei Mönchengladbach), Mondia (10, Bremen), Tapiwa (14, Berlin) und Tim (14, Elxleben bei Erfurt). Zur #VoiceKids-Presseseite http://presse.sat1.de/TVK2019. "The Voice Kids" - immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1 Folge verpasst? #VoiceKids in SAT.1 verpasst? Kein Problem. SAT.1 Gold zeigt jede Folge "The Voice Kids" immer montags, um 20:15 Uhr. Und auf www.the-voice-kids.de gibt es alle Infos, Hintergründe und exklusive Clips zur Musikshow. Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

