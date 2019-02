Puderzucker-süße Sünde! Fernanda Brandao feiert Backpremiere bei "Das große Promibacken" am 13. Februar 2019 um 20:15 Uhr in SAT.1

SAT.1

"Das große Promibacken" am 13. Februar 2019 um 20:15 Uhr in SAT.1

Eine Fitnessqueen in der Tortenwerkstatt: "Ich liebe es, neue Sachen zu lernen. Also Sachen, die nicht weh tun", verrät Fernanda Brandao augenzwinkernd bei ihrem Bäcker-Einstand. Hoffentlich verbrennt sich die Sängerin und Moderatorin bei "Das große Promibacken" nicht die Finger. Kann sie mit ihrem Apfel-Beeren-Traum die Jury überzeugen? Die Antwort gibt's ab 13. Februar 2019 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.

Mit Brandao kämpfen Youtube-Star Sami Slimani, Moderatorin Marijke Amado, Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner, Schauspieler und Moderator Ingolf Lück, Sänger Gil Ofarim, Ex-Boxer Axel Schulz sowie Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle um den Goldenen Cupcake. Moderiert wird die dritte Staffel von "Das große Promibacken" von Enie van de Meiklokjes.

"Das große Promibacken", dritte Staffel, sechs Folgen, produziert von Tower Productions - ab Mittwoch, 13. Februar 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.

