Fitzek-Fan Christian Tramitz brilliert im SAT.1-Thriller "Amokspiel" als korrupter Innenminister

Titel: Amokspiel; Ausstrahlungszeitraum von: 2018-11-06; Ausstrahlungszeitraum bis: 2018-11-06; Person: Christian Tramitz; Copyright: SAT.1/Reiner Bajo; Fotograf: Reiner Bajo; Bildredakteur: Stephanie Bruchner; Dateiname: 1407612.jpg; Rechtehinweis: Fitzek-Fan Christian Tramitz brilliert im... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - 26. November 2018: Er ist Bayer, Sebastian Fitzek-Fan und deutscher Innenminister - zumindest im TV: In der Verfilmung des Fitzek-Bestsellers "Amokspiel" mimt Schauspieler Christian Tramitz in SAT.1 einen korrupten Politiker. "Das ist mit Verlaub ein sauberes Arschloch, verstrickt in irgendwelche finanziellen Transaktionen und eigentlich nur am eigenen Vorteil interessiert", beschreibt der 63-jährige Münchner sein rein fiktives Alter Ego im Film, das sogar Menschenleben riskiert, um seine eigene Haut zu retten und outet sich zugleich als großer Fitzek-Bewunderer: "Ich glaube, ich habe alle Bücher von ihm gelesen. Ich besitze sogar einen Roman, in den er mir persönlich eine Widmung reingeschrieben hat. Insofern hat sich die Frage, ob ich mitmache oder nicht, nie gestellt", gesteht er lachend und schwärmt weiter: "Er ist einer der wenigen deutschen Autoren, die von einer anderen, sehr dunklen Seite an ihre Stoffe herangehen. Spannend und gleichzeitig so grausam - aber das ist die genau die Faszination an ihm als Autor."

Der SAT.1-Thriller "Amokspiel" spielt in einem Radiosender, wo ein Geiselnehmer fünf Menschen in seine Gewalt bringt. Er droht, nach einer stündlichen Runde des Spiels "Cash-Call" einen nach dem anderen zu töten, sofern sich der Angerufene nicht mit der richtigen Parole meldet. Radio ist gewohntes Terrain für Christian Tramitz, der selbst lange als Moderator arbeitete: "Bei uns gab es das Spiel '60 Sekunden auf Radio Energy', wo man nicht mit 'Ja' oder 'Nein' antworten durfte", erinnert sich der Münchner an seine Zeit beim Radio zurück und verrät: "Als Bully (Michael "Bully" Herbig, d.R.), Rick (Kavanian, d.R.) und ich damals bei Energy angefangen und solche Spiele gemacht haben, hat sich meist keiner gemeldet. Dann hat Rick mit verstellter Stimme als Herr Soundso aus dem Klo beim Sender angerufen."

"Amokspiel" am Dienstag, 27. November 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Ausführliche Informationen sowie das vollständige Interview mit Christian Tramitz und viele weiteren Informationen zu "Amokspiel" finden Sie unter http://presse.sat1.de/Amokspiel.

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Katrin Dietz Tel. +49 (89) 9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion:

Stephanie Bruchner Tel. +49 89 9507-1166 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell